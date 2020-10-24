https://ria.ru/20201024/nasekomye-1580992439.html

Хищные насекомые помогают выращивать экологически чистые овощи

В Курганской области используют неожиданный способ выращивания овощей без химии. В этом аграриям помогают хищные насекомые. Они не только делают овощи и зелень... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

2020-10-24T15:44

хорошие новости

хорошие новости

курганская область

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> В Курганской области используют неожиданный способ выращивания овощей без химии. В этом аграриям помогают хищные насекомые. Они не только делают овощи и зелень экологически чистыми, но и борются с собратьями-вредителями.По словам директора по производству ООО "Агрокомплекс "Мартыновский" Алисы Садыковой, это называется "биологическая защита", то есть использование живых организмов для уничтожения вредителей и болезней растений. Поблагодарить за это можно полезных насекомых — энтомофагов, акарифагов и микроорганизмы.Кроме того, уникально и само предприятие, ведь это первый и единственный тепличный комбинат по выращиванию овощей в закрытом грунте в Курганской области.Насекомые-хищникиХищных, но полезных насекомых специально выращивают в лаборатории. После этого их высаживают на одно из зараженных растений, а остальные они находят сами. Таким образом, маленькие рабочие "лечат" урожай экологически чистым способом.Главное преимущество биологического метода защиты растений в том, что он полностью безопасен для людей. Кроме того, в отличие от химического воздействия такая технология сохраняет все естественно-питательные свойства среды и гораздо ниже по стоимости."Как результат при использовании биологической защиты мы получаем: растения не страдают от химических воздействий и не теряют силу роста, также отмечается положительное влияние на урожайность и, конечно, получение экологически чистой продукции", — добавила Садыкова.Тем не менее применить этот метод не так легко, как кажется на первый взгляд. Прежде чем получить желаемый результат, необходимо все четко спланировать.Больше огурцов и рабочих местПилотным овощем для внедрения технологии в агрокомплексе "Мартыновский" выбрали огурец (в других комбинатах группы компаний они используются и на томатах, и на зелени), и сегодня там выращивают уже третий урожай. Всего на прилавки местных рынков и магазинов поставили уже более 1600 тонн продуктов, а производственная мощность тепличного комплекса в год составляет около 15 тысяч тонн овощей."Конкретно в этом сезоне в тепличном комплексе Курганской области выращивание томата не планируется, но в следующем все может измениться и приоритет может быть отдан томатам. Томаты, огурцы и баклажаны — самые популярные культуры для выращивания на гидропонике в подвесных матах", — поделилась Садыкова.Агрокомплекс не только обеспечивает регион свежими продуктами, но и помогает его экономике. Сегодня предприятие дало 340 рабочих мест, на которых трудятся жители 17 населенных пунктов."Комбинат открыт не рядом с областным центром, а в селе Мартыновка Сафакулевского района, что позволяет местным жителям не эмигрировать в крупные города, а работать на родной земле и развивать собственные территории", — заключила Садыкова.

https://ria.ru/20201018/dikoros-1580112526.html

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курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, курганская область