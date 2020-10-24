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Хищные насекомые помогают выращивать экологически чистые овощи
В Курганской области используют неожиданный способ выращивания овощей без химии. В этом аграриям помогают хищные насекомые. Они не только делают овощи и зелень... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:00
2020-10-24T15:44
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курганская область
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> В Курганской области используют неожиданный способ выращивания овощей без химии. В этом аграриям помогают хищные насекомые. Они не только делают овощи и зелень экологически чистыми, но и борются с собратьями-вредителями.По словам директора по производству ООО "Агрокомплекс "Мартыновский" Алисы Садыковой, это называется "биологическая защита", то есть использование живых организмов для уничтожения вредителей и болезней растений. Поблагодарить за это можно полезных насекомых — энтомофагов, акарифагов и микроорганизмы.Кроме того, уникально и само предприятие, ведь это первый и единственный тепличный комбинат по выращиванию овощей в закрытом грунте в Курганской области.Насекомые-хищникиХищных, но полезных насекомых специально выращивают в лаборатории. После этого их высаживают на одно из зараженных растений, а остальные они находят сами. Таким образом, маленькие рабочие "лечат" урожай экологически чистым способом.Главное преимущество биологического метода защиты растений в том, что он полностью безопасен для людей. Кроме того, в отличие от химического воздействия такая технология сохраняет все естественно-питательные свойства среды и гораздо ниже по стоимости."Как результат при использовании биологической защиты мы получаем: растения не страдают от химических воздействий и не теряют силу роста, также отмечается положительное влияние на урожайность и, конечно, получение экологически чистой продукции", — добавила Садыкова.Тем не менее применить этот метод не так легко, как кажется на первый взгляд. Прежде чем получить желаемый результат, необходимо все четко спланировать.Больше огурцов и рабочих местПилотным овощем для внедрения технологии в агрокомплексе "Мартыновский" выбрали огурец (в других комбинатах группы компаний они используются и на томатах, и на зелени), и сегодня там выращивают уже третий урожай. Всего на прилавки местных рынков и магазинов поставили уже более 1600 тонн продуктов, а производственная мощность тепличного комплекса в год составляет около 15 тысяч тонн овощей."Конкретно в этом сезоне в тепличном комплексе Курганской области выращивание томата не планируется, но в следующем все может измениться и приоритет может быть отдан томатам. Томаты, огурцы и баклажаны — самые популярные культуры для выращивания на гидропонике в подвесных матах", — поделилась Садыкова.Агрокомплекс не только обеспечивает регион свежими продуктами, но и помогает его экономике. Сегодня предприятие дало 340 рабочих мест, на которых трудятся жители 17 населенных пунктов."Комбинат открыт не рядом с областным центром, а в селе Мартыновка Сафакулевского района, что позволяет местным жителям не эмигрировать в крупные города, а работать на родной земле и развивать собственные территории", — заключила Садыкова.
https://ria.ru/20201018/dikoros-1580112526.html
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курганская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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хорошие новости, курганская область

Хищные насекомые помогают выращивать экологически чистые овощи

08:00 24.10.2020 (обновлено: 15:44 24.10.2020)
 
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»Хищные насекомые помогают выращивать экологически чистые растения
Хищные насекомые помогают выращивать экологически чистые растения - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Курганской области используют неожиданный способ выращивания овощей без химии. В этом аграриям помогают хищные насекомые. Они не только делают овощи и зелень экологически чистыми, но и борются с собратьями-вредителями.
По словам директора по производству ООО "Агрокомплекс "Мартыновский" Алисы Садыковой, это называется "биологическая защита", то есть использование живых организмов для уничтожения вредителей и болезней растений. Поблагодарить за это можно полезных насекомых — энтомофагов, акарифагов и микроорганизмы.

"Земледелие и развитие тепличных хозяйств с каждым годом все больше набирает обороты. Многие стараются сами вырастить экологически чистые овощи и фрукты. Идет активный поиск безопасных методов защиты растений от болезней и вредителей. И такой способ уже есть — биологический", — рассказала в комментарии РИА Новости директор по производству агрокомплекса.

Кроме того, уникально и само предприятие, ведь это первый и единственный тепличный комбинат по выращиванию овощей в закрытом грунте в Курганской области.

Насекомые-хищники

Хищных, но полезных насекомых специально выращивают в лаборатории. После этого их высаживают на одно из зараженных растений, а остальные они находят сами. Таким образом, маленькие рабочие "лечат" урожай экологически чистым способом.
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»Сотрудник агрокомплекса
Сотрудник агрокомплекса
1 из 6
Сотрудник агрокомплекса
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»Хищные насекомые на растениях
Хищные насекомые на растениях
2 из 6
Хищные насекомые на растениях
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»Растения хранятся в специальных условиях
Растения хранятся в специальных условиях
3 из 6
Растения хранятся в специальных условиях
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»Сотрудник агрокомплекса проверяет насекомых
Сотрудник агрокомплекса проверяет насекомых
4 из 6
Сотрудник агрокомплекса проверяет насекомых
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»Экологически чистые растения
Экологически чистые растения
5 из 6
Экологически чистые растения
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»Сотрудник агрокомплекса за работой
Сотрудник агрокомплекса за работой
6 из 6
Сотрудник агрокомплекса за работой
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
1 из 6
Сотрудник агрокомплекса
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
2 из 6
Хищные насекомые на растениях
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
3 из 6
Растения хранятся в специальных условиях
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
4 из 6
Сотрудник агрокомплекса проверяет насекомых
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
5 из 6
Экологически чистые растения
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
6 из 6
Сотрудник агрокомплекса за работой
© Фото предоставлено ООО Агрокомплекс «Мартыновский»
Главное преимущество биологического метода защиты растений в том, что он полностью безопасен для людей. Кроме того, в отличие от химического воздействия такая технология сохраняет все естественно-питательные свойства среды и гораздо ниже по стоимости.
"Как результат при использовании биологической защиты мы получаем: растения не страдают от химических воздействий и не теряют силу роста, также отмечается положительное влияние на урожайность и, конечно, получение экологически чистой продукции", — добавила Садыкова.
Тем не менее применить этот метод не так легко, как кажется на первый взгляд. Прежде чем получить желаемый результат, необходимо все четко спланировать.

"Для этого нужно учитывать все детали: совместимость культур и энтомофага, температуру, которую энтомофаг может выдержать, уровень зараженности растения, периоды досветки в теплицах и так далее. Применение биометода очень эффективно, но необходимо производить постоянный мониторинг, контроль", — сказала директор по производству агрокомплекса.

Больше огурцов и рабочих мест

Пилотным овощем для внедрения технологии в агрокомплексе "Мартыновский" выбрали огурец (в других комбинатах группы компаний они используются и на томатах, и на зелени), и сегодня там выращивают уже третий урожай. Всего на прилавки местных рынков и магазинов поставили уже более 1600 тонн продуктов, а производственная мощность тепличного комплекса в год составляет около 15 тысяч тонн овощей.
"Конкретно в этом сезоне в тепличном комплексе Курганской области выращивание томата не планируется, но в следующем все может измениться и приоритет может быть отдан томатам. Томаты, огурцы и баклажаны — самые популярные культуры для выращивания на гидропонике в подвесных матах", — поделилась Садыкова.
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Агрокомплекс не только обеспечивает регион свежими продуктами, но и помогает его экономике. Сегодня предприятие дало 340 рабочих мест, на которых трудятся жители 17 населенных пунктов.
"Комбинат открыт не рядом с областным центром, а в селе Мартыновка Сафакулевского района, что позволяет местным жителям не эмигрировать в крупные города, а работать на родной земле и развивать собственные территории", — заключила Садыкова.
 
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