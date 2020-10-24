https://ria.ru/20201024/most-1581312351.html

На Большом Каменном мосту в Москве сделали новую ливневку

Новая ливневая канализация обустроена в рамках капитального ремонта на Большом Каменном мосту, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:19

2020-10-24T10:19

2020-10-24T10:19

петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Новая ливневая канализация обустроена в рамках капитального ремонта на Большом Каменном мосту, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в правительстве столицы <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."В ходе первого этапа реконструкции завершены работы по устройству новой системы водоотведения - проложены водосточные трубы, выполнено переустройство двух водосточных колодцев на левобережной эстакаде, построены новый водосточный колодец и два дождеприемных колодца на правобережной эстакаде", - рассказал Бирюков.По его словам, при прокладке ливневки использовались пластиковые трубы, заключенные в стальной футляр. "Этот материал долговечнее железобетона, поэтому срок службы такой системы водоотведения будет минимум на десять лет дольше, то есть полвека. Пластиковые трубы более гладкие, поэтому вода в них протекает быстрее, что снижает риск возникновения скоплений воды", - пояснил Бирюков.Он подчеркнул, что для увеличения площади приема воды на Большом Каменном мосту обустроены сдвоенные дождеприемники, которые позволяют выполнить "перехват" большего количества воды.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию - завершается монтаж отреставрированных гранитных плит, асфальтирование проезжей части и обустройство тротуаров. Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, но в ночное время проводятся только бесшумные работы. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года."Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет", - подчеркнул Бирюков.Он пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Заместитель мэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.

https://ria.ru/20201015/blagoustroystvo-1579910607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество