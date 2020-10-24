https://ria.ru/20201024/moshennik-1581292247.html

Найдено главное отличие мошенника от банковского сотрудника

Телефонные мошенники сегодня хорошо изучили, как работают банки и как их сотрудники разговаривают с клиентом. На что нужно обратить внимание, чтобы не попасть в РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T02:11

2020-10-24T02:11

2020-10-24T11:07

инфосистемы джет

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Телефонные мошенники сегодня хорошо изучили, как работают <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Banki/" target="_blank">банки</a> и как их сотрудники разговаривают с клиентом. На что нужно обратить внимание, чтобы не попасть в сети злоумышленников, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201024/moshennichestvo-1581233274.html">радио Sputnik</a> начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Алексей Сизов.Сегодня по телефонному разговору трудно понять, кто ваш собеседник: потенциальный мошенник или легальный сотрудник банка, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Не исключено, что такой звонок — это предварительный сбор информации для планомерной целевой атаки, которую мошенники могут предпринять значительно позже. Но как бы убедительно они ни вели разговор, их все же можно вычислить. Дело в том, что банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, а мошенникам для этого нужна дополнительная информация, объяснил Алексей Сизов."Возьмем классический случай, когда мошенник звонит под видом сотрудника банка и просит продиктовать те или иные коды для блокировки карты. Банк имеет право совершать действия по блокировке карты, счета, приостановке операции, более того, в случае необходимости обязан сделать это в рамках российского законодательства. Поэтому банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы. В 99 процентах случаев просьба продиктовать что-то, чтобы приостановить те или иные действия, не последует. Мошенники работают ровно наоборот: предлагают продиктовать что-то, чтобы приостановить операцию", — рассказал радио Sputnik Алексей Сизов.Нужно помнить, что вопросы о кодовых словах, одноразовых паролях, значении номера CVV сотрудники банка задавать не должны, указал эксперт. Он также рассказал, как избавиться от назойливых злоумышленников."В большинстве случаев, когда мошенник понимает, что его разоблачили, он приостанавливает свою деятельность и перестает звонить по этому номеру. Выгоды никакой у мошенника нет, если человек не поддается на уговоры", — сказал Алексей Сизов.

https://ria.ru/20201023/moshennichestvo-1581184803.html

ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится "...главное отличие мошенника от банковского сотрудника" - никакой разницы НЕТ. ))) 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, общество