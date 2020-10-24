https://ria.ru/20201024/moldaviya-1581322854.html

Компартия Молдавии потребовала закрыть американские лаборатории

Коммунистическая партия Молдавии присоединилась к инициированному левыми партиями призыву закрыть военно-биологических лабораторий США по всему миру, в том... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T12:15

2020-10-24T12:15

2020-10-24T12:15

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<strong>КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости.</strong> Коммунистическая партия <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> присоединилась к инициированному левыми партиями призыву закрыть военно-биологических лабораторий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по всему миру, в том числе в странах <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, сообщает пресс-служба политформирования."Сегодня во всем мире разворачивается кампания, инициированная левыми и коммунистическими партиями по запрету военно-биологических лабораторий Соединенных Штатов Америки, открытых в различных государствах, в том числе странах СНГ. Партия коммунистов Молдавии целиком и полностью поддерживает инициативу братских партий со всего мира и присоединяется к требованию о немедленной ревизии и немедленном закрытии всех подобного рода объектов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.Коммунисты со ссылкой на СМИ отмечают, что подобная лаборатория может действовать и на территории Молдавии. Компартия подчеркивает, что основной закон Молдавии запрещает размещение иностранных военных объектов в стране.Партия коммунистов направила запрос в службу информации и безопасности Молдавии с требованием проверить информацию о существовании военно-биологической лаборатории США на территории республики.

https://ria.ru/20201020/laboratoriya-1580669567.html

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579734553.html

Ak Ak Вот это правильный и сильный ход.Не то эти пандемии-эпидемии никогда не закончатся. 13

lyuda.terenteva.55 Когда Россия требовала проверок и закрытия - никто не хотел этого делать или боялись сша. Время всё расставляет на свои места. 13

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молдавия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, молдавия, сша, в мире