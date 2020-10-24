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https://ria.ru/20201024/moldaviya-1581322854.html
Компартия Молдавии потребовала закрыть американские лаборатории
Коммунистическая партия Молдавии присоединилась к инициированному левыми партиями призыву закрыть военно-биологических лабораторий США по всему миру, в том... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:15
2020-10-24T12:15
снг
молдавия
сша
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости.</strong> Коммунистическая партия <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> присоединилась к инициированному левыми партиями призыву закрыть военно-биологических лабораторий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по всему миру, в том числе в странах <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, сообщает пресс-служба политформирования."Сегодня во всем мире разворачивается кампания, инициированная левыми и коммунистическими партиями по запрету военно-биологических лабораторий Соединенных Штатов Америки, открытых в различных государствах, в том числе странах СНГ. Партия коммунистов Молдавии целиком и полностью поддерживает инициативу братских партий со всего мира и присоединяется к требованию о немедленной ревизии и немедленном закрытии всех подобного рода объектов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.Коммунисты со ссылкой на СМИ отмечают, что подобная лаборатория может действовать и на территории Молдавии. Компартия подчеркивает, что основной закон Молдавии запрещает размещение иностранных военных объектов в стране.Партия коммунистов направила запрос в службу информации и безопасности Молдавии с требованием проверить информацию о существовании военно-биологической лаборатории США на территории республики.
https://ria.ru/20201020/laboratoriya-1580669567.html
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579734553.html
Вот это правильный и сильный ход.Не то эти пандемии-эпидемии никогда не закончатся.
13
Когда Россия требовала проверок и закрытия - никто не хотел этого делать или боялись сша. Время всё расставляет на свои места.
13
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молдавия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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снг, молдавия, сша, в мире

Компартия Молдавии потребовала закрыть американские лаборатории

12:15 24.10.2020
 
© Depositphotos / vadim.ungureanu.v.gmail.comЗдание парламента Республики Молдова
Здание парламента Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Depositphotos / vadim.ungureanu.v.gmail.com
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Коммунистическая партия Молдавии присоединилась к инициированному левыми партиями призыву закрыть военно-биологических лабораторий США по всему миру, в том числе в странах СНГ, сообщает пресс-служба политформирования.
"Сегодня во всем мире разворачивается кампания, инициированная левыми и коммунистическими партиями по запрету военно-биологических лабораторий Соединенных Штатов Америки, открытых в различных государствах, в том числе странах СНГ. Партия коммунистов Молдавии целиком и полностью поддерживает инициативу братских партий со всего мира и присоединяется к требованию о немедленной ревизии и немедленном закрытии всех подобного рода объектов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 15:39
Медведев обеспокоен деятельностью США в биолабораториях в СНГ
Коммунисты со ссылкой на СМИ отмечают, что подобная лаборатория может действовать и на территории Молдавии. Компартия подчеркивает, что основной закон Молдавии запрещает размещение иностранных военных объектов в стране.
Партия коммунистов направила запрос в службу информации и безопасности Молдавии с требованием проверить информацию о существовании военно-биологической лаборатории США на территории республики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:10
Лавров раскритиковал действия США в Молдавии и Закавказье
 
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