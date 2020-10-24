https://ria.ru/20201024/mishustin-1581325221.html

Мишустин утвердил список научных центров, которые получат гранты

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список получателей грантов среди научных центров мирового уровня и размер самих грантов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T12:34

2020-10-24T12:34

2020-10-24T12:34

риа наука

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил список получателей грантов среди научных центров мирового уровня и размер самих грантов, сообщает пресс-служба кабмина."Победители конкурсного отбора среди научных центров мирового уровня получат более 200 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что такие центры занимаются исследованиями и разработками в сфере научно-технического развития. В их поле зрения – самый широкий спектр задач: от модернизации агропромышленного комплекса до лазерных технологий, от лечения эндокринных заболеваний до сверхзвуковых полётов.В этом году гранты получат 10 научных центров: "Агротехнологии будущего", "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение", Центр фотоники, Центр персонализированной медицины, Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала, "Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты", "Интегративная физиология – медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости", "Сверхзвук", "Передовые цифровые технологии", Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний.

https://ria.ru/20201024/premii-1581319445.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество