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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201024/minsk-1581353432.html
В центре Минска прошел несанкционированный женский марш
Порядка 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном "Женском марше", который прошёл в субботу в столице Белоруссии Минске, передаёт... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:32
2020-10-24T17:31
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном "Женском марше", который прошёл в субботу в столице <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Участницы шествия, преимущественно молодые девушки, около 14.00 (время совпадает с московским) собрались в сквере <a href="http://ria.ru/person_Simon_Bolivar/" target="_blank" data-auto="true">Симона Боливара</a> и колонной выдвинулись к проспекту Независимости. В руках большинство из них несли плакаты с написанными на них протестными лозунгами. На протяжении всего пути их сопровождали микроавтобусы с силовиками.Достигнув проспекта Независимости, колонна повернула в сторону Академии наук. Участницы сегодняшнего шествия сделали акцент на разнообразии профессий, которые они представляли: судя по плакатам, среди них были и учителя, и воспитатели, и врачи, и фармацевты, и работницы фабрик.Дойдя до Академии наук, участницы марша развернулись и направились обратно по проспекту. Достигнув здания ГУМ, они попрощались друг с другом, прокричав "До завтра!", после чего разбились на мелкие группы и начали расходиться. За все время шествия со стороны правоохранителей не было предпринято ни одной попытки пресечь несанкционированную акцию.Подобные "женские" акции проходят в Минске уже несколько недель подряд и, как правило, сопровождаются задержаниями. Однако сегодняшняя стала исключением.Тем временем, около площади Победы, мимо которой ранее прошли участницы "Женского марша", в обилии присутствует транспорт силовиков. Корреспондент РИА Новости заметил здесь как минимум три автозака, несколько машин ДПС, микроавтобусы и автобусы, в которых и рядом с которыми находятся более сотни бойцов белорусского ОМОН. Они требуют от прохожих "не задерживаться" и не вести фото- и видеосъёмку, кроме того, в этом районе они проводят выборочную проверку документов у граждан.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны.Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581246779.html
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html
А Femen-групп и Pussy Riot были? :оР
35
Да забыли мы уже про Белорусскую оппозицию. Всё, сдулась она, можно уже и не писать про неё, 200 человек - это ничто.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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минск, белоруссия, в мире

В центре Минска прошел несанкционированный женский марш

17:32 24.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Порядка 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном "Женском марше", который прошёл в субботу в столице Белоруссии Минске, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Участницы шествия, преимущественно молодые девушки, около 14.00 (время совпадает с московским) собрались в сквере Симона Боливара и колонной выдвинулись к проспекту Независимости. В руках большинство из них несли плакаты с написанными на них протестными лозунгами. На протяжении всего пути их сопровождали микроавтобусы с силовиками.
Достигнув проспекта Независимости, колонна повернула в сторону Академии наук. Участницы сегодняшнего шествия сделали акцент на разнообразии профессий, которые они представляли: судя по плакатам, среди них были и учителя, и воспитатели, и врачи, и фармацевты, и работницы фабрик.
Дойдя до Академии наук, участницы марша развернулись и направились обратно по проспекту. Достигнув здания ГУМ, они попрощались друг с другом, прокричав "До завтра!", после чего разбились на мелкие группы и начали расходиться. За все время шествия со стороны правоохранителей не было предпринято ни одной попытки пресечь несанкционированную акцию.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Подобные "женские" акции проходят в Минске уже несколько недель подряд и, как правило, сопровождаются задержаниями. Однако сегодняшняя стала исключением.
Тем временем, около площади Победы, мимо которой ранее прошли участницы "Женского марша", в обилии присутствует транспорт силовиков. Корреспондент РИА Новости заметил здесь как минимум три автозака, несколько машин ДПС, микроавтобусы и автобусы, в которых и рядом с которыми находятся более сотни бойцов белорусского ОМОН. Они требуют от прохожих "не задерживаться" и не вести фото- и видеосъёмку, кроме того, в этом районе они проводят выборочную проверку документов у граждан.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
 
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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