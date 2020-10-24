https://ria.ru/20201024/minsk-1581353432.html

В центре Минска прошел несанкционированный женский марш

Порядка 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном "Женском марше", который прошёл в субботу в столице Белоруссии Минске, передаёт... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T17:32

2020-10-24T17:32

2020-10-24T17:31

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном "Женском марше", который прошёл в субботу в столице <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Участницы шествия, преимущественно молодые девушки, около 14.00 (время совпадает с московским) собрались в сквере <a href="http://ria.ru/person_Simon_Bolivar/" target="_blank" data-auto="true">Симона Боливара</a> и колонной выдвинулись к проспекту Независимости. В руках большинство из них несли плакаты с написанными на них протестными лозунгами. На протяжении всего пути их сопровождали микроавтобусы с силовиками.Достигнув проспекта Независимости, колонна повернула в сторону Академии наук. Участницы сегодняшнего шествия сделали акцент на разнообразии профессий, которые они представляли: судя по плакатам, среди них были и учителя, и воспитатели, и врачи, и фармацевты, и работницы фабрик.Дойдя до Академии наук, участницы марша развернулись и направились обратно по проспекту. Достигнув здания ГУМ, они попрощались друг с другом, прокричав "До завтра!", после чего разбились на мелкие группы и начали расходиться. За все время шествия со стороны правоохранителей не было предпринято ни одной попытки пресечь несанкционированную акцию.Подобные "женские" акции проходят в Минске уже несколько недель подряд и, как правило, сопровождаются задержаниями. Однако сегодняшняя стала исключением.Тем временем, около площади Победы, мимо которой ранее прошли участницы "Женского марша", в обилии присутствует транспорт силовиков. Корреспондент РИА Новости заметил здесь как минимум три автозака, несколько машин ДПС, микроавтобусы и автобусы, в которых и рядом с которыми находятся более сотни бойцов белорусского ОМОН. Они требуют от прохожих "не задерживаться" и не вести фото- и видеосъёмку, кроме того, в этом районе они проводят выборочную проверку документов у граждан.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны.Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581246779.html

https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html

Константин Имярек А Femen-групп и Pussy Riot были? :оР 35

Александр Нелиберда Да забыли мы уже про Белорусскую оппозицию. Всё, сдулась она, можно уже и не писать про неё, 200 человек - это ничто. 32

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире