https://ria.ru/20201024/mevedev-1581300063.html

Медведев заявил о "несостоявшихся государствах" среди стран бывшего СССР

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на постсоветском пространстве есть примеры "несостоявшихся государств", неспособных построить стабильную РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:13

2020-10-24T08:13

2020-10-24T08:13

россия

дмитрий медведев

оон

политика

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что на постсоветском пространстве есть примеры "несостоявшихся государств", неспособных построить стабильную политическую систему и обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне.В своей статье к 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, опубликованной на <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> телеканала RT, Медведев высказал мнение, что слабое государство не может обеспечить права своих граждан, защититься от глобальных угроз."Сам пример драматического перерождения Веймарской республики в Третий рейх отчетливо показал, что предоставление широких демократических свобод, не обеспеченное экономическим ростом, заботой о гражданах, способностью государства реально противостоять экстремистским проявлениям, неминуемо ведет к маргинализации политической повестки, разгулу преступности, беззащитности демократических институтов и, как следствие, угрозе развала государства либо скатывания к диктатуре. К сожалению, и Россия два раза за предшествующее столетие (в 1917 и в 1991 годах) стояла на пороге анархии и распада государства. И оба раза развал страны сопровождался лозунгами о всеобщей свободе и демократии", - отметил он.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

Олег Воробьев это он на Россию намекал, поэтому сынок с бизнесом уже в америке прописался, да и сам скоро исчезнет в направлении оффшора 13

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, оон, политика