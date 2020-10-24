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Медведев заявил о "несостоявшихся государствах" среди стран бывшего СССР
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на постсоветском пространстве есть примеры "несостоявшихся государств", неспособных построить стабильную РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:13
2020-10-24T08:13
россия
дмитрий медведев
оон
политика
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> заявил, что на постсоветском пространстве есть примеры "несостоявшихся государств", неспособных построить стабильную политическую систему и обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне.В своей статье к 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, опубликованной на <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> телеканала RT, Медведев высказал мнение, что слабое государство не может обеспечить права своих граждан, защититься от глобальных угроз."Сам пример драматического перерождения Веймарской республики в Третий рейх отчетливо показал, что предоставление широких демократических свобод, не обеспеченное экономическим ростом, заботой о гражданах, способностью государства реально противостоять экстремистским проявлениям, неминуемо ведет к маргинализации политической повестки, разгулу преступности, беззащитности демократических институтов и, как следствие, угрозе развала государства либо скатывания к диктатуре. К сожалению, и Россия два раза за предшествующее столетие (в 1917 и в 1991 годах) стояла на пороге анархии и распада государства. И оба раза развал страны сопровождался лозунгами о всеобщей свободе и демократии", - отметил он.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
это он на Россию намекал, поэтому сынок с бизнесом уже в америке прописался, да и сам скоро исчезнет в направлении оффшора
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россия
РИА Новости
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россия, дмитрий медведев, оон, политика

Медведев заявил о "несостоявшихся государствах" среди стран бывшего СССР

08:13 24.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на постсоветском пространстве есть примеры "несостоявшихся государств", неспособных построить стабильную политическую систему и обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне.
В своей статье к 75-летию ООН, опубликованной на сайте телеканала RT, Медведев высказал мнение, что слабое государство не может обеспечить права своих граждан, защититься от глобальных угроз.
"Сам пример драматического перерождения Веймарской республики в Третий рейх отчетливо показал, что предоставление широких демократических свобод, не обеспеченное экономическим ростом, заботой о гражданах, способностью государства реально противостоять экстремистским проявлениям, неминуемо ведет к маргинализации политической повестки, разгулу преступности, беззащитности демократических институтов и, как следствие, угрозе развала государства либо скатывания к диктатуре. К сожалению, и Россия два раза за предшествующее столетие (в 1917 и в 1991 годах) стояла на пороге анархии и распада государства. И оба раза развал страны сопровождался лозунгами о всеобщей свободе и демократии", - отметил он.

"И сегодня мы видим примеры "несостоявшихся государств" (failed states), не способных построить стабильную политическую систему, обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне (в том числе и на постсоветском пространстве)", - написал Медведев.

Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
 
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РоссияДмитрий МедведевООНПолитика
 
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