Медведев заявил о "несостоявшихся государствах" среди стран бывшего СССР
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на постсоветском пространстве есть примеры "несостоявшихся государств", неспособных построить стабильную политическую систему и обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне.
"Сам пример драматического перерождения Веймарской республики в Третий рейх отчетливо показал, что предоставление широких демократических свобод, не обеспеченное экономическим ростом, заботой о гражданах, способностью государства реально противостоять экстремистским проявлениям, неминуемо ведет к маргинализации политической повестки, разгулу преступности, беззащитности демократических институтов и, как следствие, угрозе развала государства либо скатывания к диктатуре. К сожалению, и Россия два раза за предшествующее столетие (в 1917 и в 1991 годах) стояла на пороге анархии и распада государства. И оба раза развал страны сопровождался лозунгами о всеобщей свободе и демократии", - отметил он.
"И сегодня мы видим примеры "несостоявшихся государств" (failed states), не способных построить стабильную политическую систему, обеспечить своим гражданам уверенность в завтрашнем дне (в том числе и на постсоветском пространстве)", - написал Медведев.
8 октября, 08:00У России нет выбора на постсоветском пространстве