https://ria.ru/20201024/medvedev-1581301376.html

Медведев рассказал о главных вызовах, стоящих перед ООН

Россия выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам, в условиях продолжающейся мировой... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:29

2020-10-24T08:29

2020-10-24T08:30

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

дмитрий медведев

владимир путин

венесуэла

сирия

оон

италия

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Россия выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам, в условиях продолжающейся мировой эпидемии необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия, оборудования и технологий в наиболее пострадавшие территории, считает зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Россия последовательно выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам. Никакие политические соображения не могут мешать сотрудничеству для спасения жизней", - написал он в статье к 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, опубликованной <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">на сайте телеканала RT</a>.Медведев отметил, что ни одна из глобальных проблем не может быть решена без восстановления верховенства международного права, основанного на согласованной воле государств.Медведев напомнил о сотрудничестве России с рядом стран: в связи с взрывом в <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейруте</a> в августе 2020 года в <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливан</a> незамедлительно прибыли российские спасатели для оказания помощи пострадавшим, а во время пандемии Россия оказывала поддержку <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> и ряду других стран, предоставляя медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Кроме того, как отметил Медведев, российские военнослужащие были задействованы в оказании медицинской помощи в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, гуманитарные мероприятия продолжаются в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Он также напомнил о предложении президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, прозвучавшем в ООН, бесплатно получить российскую вакцину от коронавируса <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">"Спутник V"</a>."Нельзя забывать, что ООН создавалась как организация, которая должна искать решения самых острых глобальных проблем. Стоять на страже интересов мира и безопасности. Она призвана избавить грядущие поколения от бедствий войны, утвердить веру в основные права человека, обеспечить соблюдение норм международного права и улучшить условия жизни людей. В конечном счете, для достижения этих высоких идеалов и была создана Организация Объединенных Наций", - пишет Медведев.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">Читайте полный интервью с Дмитрием Медведевым >></a></strong>

https://ria.ru/20201024/medvedev-1581299931.html

https://ria.ru/20201024/oon-1581299800.html

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россия

венесуэла

сирия

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, владимир путин, венесуэла, сирия, оон, италия, в мире