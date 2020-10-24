Медведев рассказал о главных вызовах, стоящих перед ООН
08:29 24.10.2020 (обновлено: 08:30 24.10.2020)
© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
© AP Photo / Fabrice Coffrini
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам, в условиях продолжающейся мировой эпидемии необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия, оборудования и технологий в наиболее пострадавшие территории, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Россия последовательно выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам. Никакие политические соображения не могут мешать сотрудничеству для спасения жизней", - написал он в статье к 75-летию ООН, опубликованной на сайте телеканала RT.
Медведев отметил, что ни одна из глобальных проблем не может быть решена без восстановления верховенства международного права, основанного на согласованной воле государств.
"Нормы международного права могут черпать свою легитимность только в предусмотренных национальными конституциями демократических процедурах, ясно выраженной воле наций на присоединение к тем или иным международным документам. Следование этим подходам, сохранение уникальной архитектуры ООН, учет интересов и уважение национальных особенностей друг друга как никогда необходимы сегодня", - написал он.
Медведев напомнил о сотрудничестве России с рядом стран: в связи с взрывом в Бейруте в августе 2020 года в Ливан незамедлительно прибыли российские спасатели для оказания помощи пострадавшим, а во время пандемии Россия оказывала поддержку Венесуэле, Ирану и ряду других стран, предоставляя медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Кроме того, как отметил Медведев, российские военнослужащие были задействованы в оказании медицинской помощи в Италии, гуманитарные мероприятия продолжаются в Сирии. Он также напомнил о предложении президента Владимира Путина, прозвучавшем в ООН, бесплатно получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Нельзя забывать, что ООН создавалась как организация, которая должна искать решения самых острых глобальных проблем. Стоять на страже интересов мира и безопасности. Она призвана избавить грядущие поколения от бедствий войны, утвердить веру в основные права человека, обеспечить соблюдение норм международного права и улучшить условия жизни людей. В конечном счете, для достижения этих высоких идеалов и была создана Организация Объединенных Наций", - пишет Медведев.