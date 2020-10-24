Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/medvedev-1581301376.html
Медведев рассказал о главных вызовах, стоящих перед ООН
Россия выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам, в условиях продолжающейся мировой... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:29
2020-10-24T08:30
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
дмитрий медведев
владимир путин
венесуэла
сирия
оон
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151651/57/1516515751_0:110:2401:1460_1400x0_80_0_0_09e68b27c92bb337cb01d57772b9a63f.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Россия выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам, в условиях продолжающейся мировой эпидемии необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия, оборудования и технологий в наиболее пострадавшие территории, считает зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Россия последовательно выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам. Никакие политические соображения не могут мешать сотрудничеству для спасения жизней", - написал он в статье к 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, опубликованной <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">на сайте телеканала RT</a>.Медведев отметил, что ни одна из глобальных проблем не может быть решена без восстановления верховенства международного права, основанного на согласованной воле государств.Медведев напомнил о сотрудничестве России с рядом стран: в связи с взрывом в <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейруте</a> в августе 2020 года в <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливан</a> незамедлительно прибыли российские спасатели для оказания помощи пострадавшим, а во время пандемии Россия оказывала поддержку <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> и ряду других стран, предоставляя медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Кроме того, как отметил Медведев, российские военнослужащие были задействованы в оказании медицинской помощи в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, гуманитарные мероприятия продолжаются в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Он также напомнил о предложении президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, прозвучавшем в ООН, бесплатно получить российскую вакцину от коронавируса <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">"Спутник V"</a>."Нельзя забывать, что ООН создавалась как организация, которая должна искать решения самых острых глобальных проблем. Стоять на страже интересов мира и безопасности. Она призвана избавить грядущие поколения от бедствий войны, утвердить веру в основные права человека, обеспечить соблюдение норм международного права и улучшить условия жизни людей. В конечном счете, для достижения этих высоких идеалов и была создана Организация Объединенных Наций", - пишет Медведев.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">Читайте полный интервью с Дмитрием Медведевым &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201024/medvedev-1581299931.html
https://ria.ru/20201024/oon-1581299800.html
2
россия
венесуэла
сирия
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151651/57/1516515751_153:0:2246:1570_1400x0_80_0_0_c8e1d148e28f553a3e59116edf9418f3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, владимир путин, венесуэла, сирия, оон, италия, в мире

Медведев рассказал о главных вызовах, стоящих перед ООН

08:29 24.10.2020 (обновлено: 08:30 24.10.2020)
 
© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / Fabrice Coffrini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам, в условиях продолжающейся мировой эпидемии необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия, оборудования и технологий в наиболее пострадавшие территории, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Россия последовательно выступает с предложениями о всеобщем отказе от применения торговых и финансовых рестрикций к гуманитарным поставкам. Никакие политические соображения не могут мешать сотрудничеству для спасения жизней", - написал он в статье к 75-летию ООН, опубликованной на сайте телеканала RT.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 08:12
Медведев заявил об угрозе превращения ООН в "клуб демократических наций"
Медведев отметил, что ни одна из глобальных проблем не может быть решена без восстановления верховенства международного права, основанного на согласованной воле государств.
"Нормы международного права могут черпать свою легитимность только в предусмотренных национальными конституциями демократических процедурах, ясно выраженной воле наций на присоединение к тем или иным международным документам. Следование этим подходам, сохранение уникальной архитектуры ООН, учет интересов и уважение национальных особенностей друг друга как никогда необходимы сегодня", - написал он.
Медведев напомнил о сотрудничестве России с рядом стран: в связи с взрывом в Бейруте в августе 2020 года в Ливан незамедлительно прибыли российские спасатели для оказания помощи пострадавшим, а во время пандемии Россия оказывала поддержку Венесуэле, Ирану и ряду других стран, предоставляя медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Кроме того, как отметил Медведев, российские военнослужащие были задействованы в оказании медицинской помощи в Италии, гуманитарные мероприятия продолжаются в Сирии. Он также напомнил о предложении президента Владимира Путина, прозвучавшем в ООН, бесплатно получить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Нельзя забывать, что ООН создавалась как организация, которая должна искать решения самых острых глобальных проблем. Стоять на страже интересов мира и безопасности. Она призвана избавить грядущие поколения от бедствий войны, утвердить веру в основные права человека, обеспечить соблюдение норм международного права и улучшить условия жизни людей. В конечном счете, для достижения этих высоких идеалов и была создана Организация Объединенных Наций", - пишет Медведев.
Читайте полный интервью с Дмитрием Медведевым >>
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 08:11
Механизмы ООН помогли не допустить Третьей мировой войны, заявил Медведев
 
Обсудить2
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинВенесуэлаСирияООНИталияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния