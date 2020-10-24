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https://ria.ru/20201024/medvedev-1581300588.html
Медведев осудил попытки свержения властей под прикрытием "демократии"
Насаждение раскола в обществе и поддержка оппозиции для свержения действующих правительств с формальной ссылкой на "демократические ценности" – типичный... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:17
2020-10-24T08:27
дмитрий медведев
нато
саддам хусейн
ирак
оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Насаждение раскола в обществе и поддержка оппозиции для свержения действующих правительств с формальной ссылкой на "демократические ценности" – типичный сценарий незаконного вмешательства в дела других стран, и он продолжает повторяться, считает зампред Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Продолжает повторяться типичный сценарий незаконного вмешательства во внутренние дела государств: насаждение раскола в обществе, поддержка и вооружение оппозиции для свержения действующего правительства с формальной ссылкой на демократические ценности", - написал Медведев в статье, приуроченной к 75-летнему юбилею <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и опубликованной <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">на сайте телеканала RT</a>.Он напомнил, как в 2003 году международная коалиция во главе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, включающая ряд стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, вторглась в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирак</a>. "Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен законный президент страны <a href="http://ria.ru/person_Saddam_KHusejjn/" target="_blank" data-auto="true">Саддам Хусейн</a>, разрушено "авторитарное государство" и создано "истинно демократическое". Что получилось из этого – всем известно", - отметил Медведев.В качестве другого примера он привел тот факт, что с 2012 года "США в сотрудничестве со странами НАТО предоставляли тайную военную поддержку повстанцам в Сирии". "Это привело лишь к масштабному кровопролитию и внутреннему кризису в этой стране", - констатировал зампред Совбеза РФ.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let">Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20201020/moldaviya-1580669031.html
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дмитрий медведев, нато, саддам хусейн, ирак, оон, сша, в мире

Медведев осудил попытки свержения властей под прикрытием "демократии"

08:17 24.10.2020 (обновлено: 08:27 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Насаждение раскола в обществе и поддержка оппозиции для свержения действующих правительств с формальной ссылкой на "демократические ценности" – типичный сценарий незаконного вмешательства в дела других стран, и он продолжает повторяться, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Продолжает повторяться типичный сценарий незаконного вмешательства во внутренние дела государств: насаждение раскола в обществе, поддержка и вооружение оппозиции для свержения действующего правительства с формальной ссылкой на демократические ценности", - написал Медведев в статье, приуроченной к 75-летнему юбилею ООН и опубликованной на сайте телеканала RT.
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Он напомнил, как в 2003 году международная коалиция во главе с США, включающая ряд стран НАТО, вторглась в Ирак. "Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен законный президент страны Саддам Хусейн, разрушено "авторитарное государство" и создано "истинно демократическое". Что получилось из этого – всем известно", - отметил Медведев.
В качестве другого примера он привел тот факт, что с 2012 года "США в сотрудничестве со странами НАТО предоставляли тайную военную поддержку повстанцам в Сирии". "Это привело лишь к масштабному кровопролитию и внутреннему кризису в этой стране", - констатировал зампред Совбеза РФ.
Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>
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Дмитрий МедведевНАТОСаддам ХусейнИракООНСШАВ мире
 
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