Медведев осудил попытки свержения властей под прикрытием "демократии"
08:17 24.10.2020 (обновлено: 08:27 24.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Насаждение раскола в обществе и поддержка оппозиции для свержения действующих правительств с формальной ссылкой на "демократические ценности" – типичный сценарий незаконного вмешательства в дела других стран, и он продолжает повторяться, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Продолжает повторяться типичный сценарий незаконного вмешательства во внутренние дела государств: насаждение раскола в обществе, поддержка и вооружение оппозиции для свержения действующего правительства с формальной ссылкой на демократические ценности", - написал Медведев в статье, приуроченной к 75-летнему юбилею ООН и опубликованной на сайте телеканала RT.
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Он напомнил, как в 2003 году международная коалиция во главе с США, включающая ряд стран НАТО, вторглась в Ирак. "Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен законный президент страны Саддам Хусейн, разрушено "авторитарное государство" и создано "истинно демократическое". Что получилось из этого – всем известно", - отметил Медведев.
В качестве другого примера он привел тот факт, что с 2012 года "США в сотрудничестве со странами НАТО предоставляли тайную военную поддержку повстанцам в Сирии". "Это привело лишь к масштабному кровопролитию и внутреннему кризису в этой стране", - констатировал зампред Совбеза РФ.
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