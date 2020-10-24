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https://ria.ru/20201024/medved-1581273314.html
На Камчатке на видео сняли игры медведей перед спячкой
Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали в инстаграме видео с медведями, которые наслаждаются последними бесснежными днями. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T00:41
2020-10-24T00:41
туризм
дикие животные
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новости - туризм
кроноцкий заповедник
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники Кроноцкого заповедника <a href="https://www.instagram.com/p/CGo5NMPnf98/" target="_blank">опубликовали</a> в инстаграме видео с медведями, которые наслаждаются последними бесснежными днями.Снять животных на камеру удалось государственному инспектору Кроноцкого заповедника Алексею Маслову."Скоро основная часть зверей, в первую очередь медведицы с медвежатами, отправится в свои берлоги, — поясняют в заповеднике. - А пока они используют последнюю в этом году возможность понежиться на пружинистой растительности тундры и поиграть".
https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html
РИА Новости
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дикие животные, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник

На Камчатке на видео сняли игры медведей перед спячкой

00:41 24.10.2020
 
© Fotolia / NaturecolorsКамчатские медведи
Камчатские медведи - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Fotolia / Naturecolors
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали в инстаграме видео с медведями, которые наслаждаются последними бесснежными днями.
Снять животных на камеру удалось государственному инспектору Кроноцкого заповедника Алексею Маслову.
"Скоро основная часть зверей, в первую очередь медведицы с медвежатами, отправится в свои берлоги, — поясняют в заповеднике. - А пока они используют последнюю в этом году возможность понежиться на пружинистой растительности тундры и поиграть".
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