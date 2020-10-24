https://ria.ru/20201024/maski-1581303947.html
Врач оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре
Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:00
2020-10-24T09:00
2020-10-24T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр соловьев
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Врач и эксперт лабораторной диагностики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Solovev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Соловьев</a> оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре.Он отметил, что сама по себе работа масок при температуре ниже нуля не будет иметь каких-либо отличий."Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысла", — объяснил специалист в интервью <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">E1.ru.</a>Он подчеркнул, что маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте, где температуры ниже нуля "быть не должно". По его словам, надевать средство защиты следует не на улице, а при входе в помещение.Также врач указал на то, что при намокании маски ее следует заменить, поскольку через мокрую ткань сложно дышать. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
plastik2002
Интересно, сколько он отката за эту статью получает...
44
Nikolay Plotnikov
Не судите по себе... :)))
11
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр соловьев, здоровье - общество