https://ria.ru/20201024/maski-1581303947.html

Врач оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре

Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T09:00

2020-10-24T09:00

2020-10-24T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр соловьев

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Врач и эксперт лабораторной диагностики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Solovev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Соловьев</a> оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре.Он отметил, что сама по себе работа масок при температуре ниже нуля не будет иметь каких-либо отличий."Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысла", — объяснил специалист в интервью <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">E1.ru.</a>Он подчеркнул, что маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте, где температуры ниже нуля "быть не должно". По его словам, надевать средство защиты следует не на улице, а при входе в помещение.Также врач указал на то, что при намокании маски ее следует заменить, поскольку через мокрую ткань сложно дышать. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

plastik2002 Интересно, сколько он отката за эту статью получает... 44

Nikolay Plotnikov Не судите по себе... :))) 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр соловьев, здоровье - общество