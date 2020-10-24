https://ria.ru/20201024/lyubimova-1581318786.html

Глава Минкультуры впервые прокомментировала скандальные посты в ЖЖ

Министр культуры России Ольга Любимова впервые после назначения прокомментировала свои скандальные посты в "Живом журнале", отметив, что с возрастом интересы... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T11:29

2020-10-24T11:29

2020-10-24T22:14

культура

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Министр культуры России <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a> впервые после назначения прокомментировала свои скандальные посты в "Живом журнале", отметив, что с возрастом интересы меняются и "министр — тоже человек".После назначения Любимовой на пост министра культуры в январе в СМИ активно обсуждали ее старые посты в "Живом журнале", в которых говорилось о том, что культура ей неинтересна и она "некультурный человек". Впоследствии из-за критики они были удалены.По ее словам, любой человек с возрастом меняется, как и претерпевают изменения его вкусы."Министр — тоже человек. С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным", — заявила Любимова.

https://ria.ru/20200123/1563789622.html

Ger Kon Совершенно согласен с её заявлением. Опыт жизни меняет человека. Отдаю должное её прямоте. 33

Вадим Антонов больше вопросов почему столько убыточного кинокала на госденьги снимается и почему в третьяковке выставки странного содержания проводятся 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество