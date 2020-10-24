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https://ria.ru/20201024/lyubimova-1581318786.html
Глава Минкультуры впервые прокомментировала скандальные посты в ЖЖ
Министр культуры России Ольга Любимова впервые после назначения прокомментировала свои скандальные посты в "Живом журнале", отметив, что с возрастом интересы... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:29
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культура
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Министр культуры России <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a> впервые после назначения прокомментировала свои скандальные посты в "Живом журнале", отметив, что с возрастом интересы меняются и "министр — тоже человек".После назначения Любимовой на пост министра культуры в январе в СМИ активно обсуждали ее старые посты в "Живом журнале", в которых говорилось о том, что культура ей неинтересна и она "некультурный человек". Впоследствии из-за критики они были удалены.По ее словам, любой человек с возрастом меняется, как и претерпевают изменения его вкусы."Министр — тоже человек. С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным", — заявила Любимова.
https://ria.ru/20200123/1563789622.html
Совершенно согласен с её заявлением. Опыт жизни меняет человека. Отдаю должное её прямоте.
33
больше вопросов почему столько убыточного кинокала на госденьги снимается и почему в третьяковке выставки странного содержания проводятся
30
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РИА Новости
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ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество

Глава Минкультуры впервые прокомментировала скандальные посты в ЖЖ

11:29 24.10.2020 (обновлено: 22:14 24.10.2020)
 
© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : Министерство культуры РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова впервые после назначения прокомментировала свои скандальные посты в "Живом журнале", отметив, что с возрастом интересы меняются и "министр — тоже человек".
После назначения Любимовой на пост министра культуры в январе в СМИ активно обсуждали ее старые посты в "Живом журнале", в которых говорилось о том, что культура ей неинтересна и она "некультурный человек". Впоследствии из-за критики они были удалены.

"Да, конечно, разве можно врать? Это я написала. Это был мой пост, мое ощущение. Когда появлялись первые блоги, это был "Живой журнал", я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, было только начало социальных сетей. Да, это я это написала", — сказала Любимова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, ее ли авторства эти посты.

По ее словам, любой человек с возрастом меняется, как и претерпевают изменения его вкусы.
"Министр — тоже человек. С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным", — заявила Любимова.
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КультураОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
 
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