Глава Минкультуры впервые прокомментировала скандальные посты в ЖЖ
11:29 24.10.2020 (обновлено: 22:14 24.10.2020)
© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
© Фото : Министерство культуры РФ
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова впервые после назначения прокомментировала свои скандальные посты в "Живом журнале", отметив, что с возрастом интересы меняются и "министр — тоже человек".
После назначения Любимовой на пост министра культуры в январе в СМИ активно обсуждали ее старые посты в "Живом журнале", в которых говорилось о том, что культура ей неинтересна и она "некультурный человек". Впоследствии из-за критики они были удалены.
"Да, конечно, разве можно врать? Это я написала. Это был мой пост, мое ощущение. Когда появлялись первые блоги, это был "Живой журнал", я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, было только начало социальных сетей. Да, это я это написала", — сказала Любимова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, ее ли авторства эти посты.
По ее словам, любой человек с возрастом меняется, как и претерпевают изменения его вкусы.
"Министр — тоже человек. С годами меняются твои вкусы, со временем ты начинаешь любить то, что раньше казалось неинтересным", — заявила Любимова.