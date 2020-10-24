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https://ria.ru/20201024/lukashenko-1581361254.html
Лукашенко провел телефонный разговор с Помпео
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", первым... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T18:36
2020-10-24T19:53
майк помпео
александр лукашенко
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 24 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a>, сообщает Telegram-канал <a href="https://t.me/pul_1/1771" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Пул Первого"</a>, первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Согласно его информации, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Подробности беседы пока не приводятся."Помпео позвонил Лукашенко. Президент Беларуси и госсекретарь США только что говорили по телефону", - сказано в сообщении канала.
https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581199793.html
ну дык заручился у восточного соседа поддержкой и теперь можно и с меркель и с пампео разговаривать не роняя кал
65
Обмякший вектор решил взбодрить.. )
64
39
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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майк помпео, александр лукашенко, сша, в мире

Лукашенко провел телефонный разговор с Помпео

18:36 24.10.2020 (обновлено: 19:53 24.10.2020)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.
Согласно его информации, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Подробности беседы пока не приводятся.
"Помпео позвонил Лукашенко. Президент Беларуси и госсекретарь США только что говорили по телефону", - сказано в сообщении канала.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:46Протесты в Белоруссии
В ЕС подтвердили включение Лукашенко в новый санкционный список
 
Обсудить39
Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоСШАВ мире
 
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