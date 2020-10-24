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https://ria.ru/20201024/lukashenko-1581310423.html
Лукашенко поздравил Гутерриша с 75-й годовщиной основания ООН
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с 75-й годовщиной основания организации заявил, что Минск будет... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T10:08
2020-10-24T10:08
антониу гутерриш
александр лукашенко
минск
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 24 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поздравил генерального секретаря ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterrish/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерриша</a> с 75-й годовщиной основания организации заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> будет работать над расширением объединительной роли <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Наша страна будет продолжать работать над расширением созидательной и объединительной роли ООН", - цитирует поздравление <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Глава белорусского государства убежден, что современные вызовы и угрозы требуют от Организации Объединенных Наций укреплять коллективные усилия, чтобы предотвратить политическое, экономическое и военное противостояние, решительно исключить односторонние политизированные санкции против членов ООН, поддержать широкий диалог и способствовать всеобщему устойчивому развитию, прогрессу во всем мире.Лукашенко заявил, что Белоруссия как одна из основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память о трагедии ХХ века, а глобальные и региональные споры не переросли в пламя новой мировой войны.
https://ria.ru/20201024/medvedev-1581301376.html
https://ria.ru/20201019/oon-1580470607.html
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антониу гутерриш, александр лукашенко, минск, белоруссия, оон, в мире

Лукашенко поздравил Гутерриша с 75-й годовщиной основания ООН

10:08 24.10.2020
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с 75-й годовщиной основания организации заявил, что Минск будет работать над расширением объединительной роли ООН.
"Наша страна будет продолжать работать над расширением созидательной и объединительной роли ООН", - цитирует поздравление Sputnik Беларусь.
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Глава белорусского государства убежден, что современные вызовы и угрозы требуют от Организации Объединенных Наций укреплять коллективные усилия, чтобы предотвратить политическое, экономическое и военное противостояние, решительно исключить односторонние политизированные санкции против членов ООН, поддержать широкий диалог и способствовать всеобщему устойчивому развитию, прогрессу во всем мире.
"От имени народа Беларуси и себя лично искренне поздравляю вас и секретариат ООН с 75-летием основания Организации Объединенных Наций. Ее создание стало началом новой эпохи в отношениях стран мира", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что "человечество сумело построить универсальную международную организацию в целях обеспечения условий для сотрудничества на пользу мира, защиты прав человека и повышения уровня жизни".
Лукашенко заявил, что Белоруссия как одна из основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память о трагедии ХХ века, а глобальные и региональные споры не переросли в пламя новой мировой войны.
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Антониу ГутерришАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияООНВ мире
 
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