https://ria.ru/20201024/lekarstva-1581322762.html
Минпромторг упростил систему маркировки лекарств
Система цифровой маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене, заявил глава Минпромторга... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:14
2020-10-24T12:14
2020-10-24T13:42
коронавирус covid-19
денис мантуров
коронавирус в россии
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Система цифровой маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> России <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>.В ведомстве утверждают, что с момента запуска системы зафиксировали два сбоя. Оператор — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — устранил их в течение суток. При этом сохраняются проблемы, которые в Минпромторге связали с "недостаточной технической готовностью" участников рынка к работе с маркированными препаратами.Мантуров заверил, что задержек при покупке лекарств не будет."Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку", — заявил глава ведомства.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. В последние дни участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Так, Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) из-за этого обратилась в правительство. В АРФП не исключили возникновения дефицита лекарств в аптеках.В Минпромторге подсчитали, что в системе маркировки на данный момент работают 77 тысяч организаций, помечены более миллиарда упаковок лекарств. При этом доля маркированных препаратов не превышает 10-15 процентов от общего объема рынка с учетом непомеченных остатков, которые легально находятся в обороте. В ведомстве также утверждают, что объем производства лекарств по итогам августа 2020 года вырос в два раза по сравнению с июлем, а в сентябре — на 63 процента.
https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html
Афан Сасаин
Ну да. Только нужно запретить чиновникам лечиться за границей России. Чтобы они сами ели то чего разрешили
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, денис мантуров, коронавирус в россии, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Система цифровой маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене, заявил глава Минпромторга
России Денис Мантуров
.
В ведомстве утверждают, что с момента запуска системы зафиксировали два сбоя. Оператор — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — устранил их в течение суток. При этом сохраняются проблемы, которые в Минпромторге связали с "недостаточной технической готовностью" участников рынка к работе с маркированными препаратами.
"Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки", — приводит слова министра пресс-служба.
Мантуров заверил, что задержек при покупке лекарств не будет.
"Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку", — заявил глава ведомства.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. В последние дни участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Так, Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) из-за этого обратилась в правительство. В АРФП не исключили возникновения дефицита лекарств в аптеках.
В Минпромторге подсчитали, что в системе маркировки на данный момент работают 77 тысяч организаций, помечены более миллиарда упаковок лекарств. При этом доля маркированных препаратов не превышает 10-15 процентов от общего объема рынка с учетом непомеченных остатков, которые легально находятся в обороте.
В ведомстве также утверждают, что объем производства лекарств по итогам августа 2020 года вырос в два раза по сравнению с июлем, а в сентябре — на 63 процента.