https://ria.ru/20201024/lazarev-1581156990.html

Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"

Певец Сергей Лазарев выпустил на всех цифровых площадках лирическую песню "Не одиночки", которую создали Роман Кенга (музыка) и Иван Сидоренко (слова). РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T02:43

2020-10-24T02:43

2020-10-24T14:35

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певец Сергей Лазарев выпустил на всех цифровых площадках лирическую песню "Не одиночки", которую создали Роман Кенга (музыка) и Иван Сидоренко (слова).За несколько часов с момента выхода композицию прослушали во "ВКонтакте" более 16 тысяч раз. В комментариях пользователи поблагодарили Сергея Лазарева за "шикарную песню и прекрасное исполнение"."Не одиночки" стала первым релизом музыканта с лета. В июле он <a href="https://ria.ru/20200710/1574162233.html" target="_blank">представил</a> в Сети танцевальный трек о любви "Я не могу молчать". В октябре<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1yXj-e3Gx9w&feature=youtu.be" target="_blank"> был опубликован</a> клип на него, в котором Лазарев играет гостя на свадьбе.

https://ria.ru/20201016/timati-1580115686.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, музыка, новости культуры, сергей лазарев