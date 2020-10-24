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https://ria.ru/20201024/lazarev-1581156990.html
Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"
Певец Сергей Лазарев выпустил на всех цифровых площадках лирическую песню "Не одиночки", которую создали Роман Кенга (музыка) и Иван Сидоренко (слова). РИА Новости, 24.10.2020
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певец Сергей Лазарев выпустил на всех цифровых площадках лирическую песню "Не одиночки", которую создали Роман Кенга (музыка) и Иван Сидоренко (слова).За несколько часов с момента выхода композицию прослушали во "ВКонтакте" более 16 тысяч раз. В комментариях пользователи поблагодарили Сергея Лазарева за "шикарную песню и прекрасное исполнение"."Не одиночки" стала первым релизом музыканта с лета. В июле он <a href="https://ria.ru/20200710/1574162233.html" target="_blank">представил</a> в Сети танцевальный трек о любви "Я не могу молчать". В октябре<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1yXj-e3Gx9w&amp;feature=youtu.be" target="_blank"> был опубликован</a> клип на него, в котором Лазарев играет гостя на свадьбе.
https://ria.ru/20201016/timati-1580115686.html
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знаменитости, звезды, музыка, новости культуры, сергей лазарев

Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"

02:43 24.10.2020 (обновлено: 14:35 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев выпустил на всех цифровых площадках лирическую песню "Не одиночки", которую создали Роман Кенга (музыка) и Иван Сидоренко (слова).

"Включи звук. Все будет по любви", — уверяет Лазарев.

За несколько часов с момента выхода композицию прослушали во "ВКонтакте" более 16 тысяч раз. В комментариях пользователи поблагодарили Сергея Лазарева за "шикарную песню и прекрасное исполнение".
"Не одиночки" стала первым релизом музыканта с лета. В июле он представил в Сети танцевальный трек о любви "Я не могу молчать". В октябре был опубликован клип на него, в котором Лазарев играет гостя на свадьбе.
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