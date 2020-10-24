https://ria.ru/20201024/lazarev-1581156990.html
Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"
Певец Сергей Лазарев выпустил на всех цифровых площадках лирическую песню "Не одиночки", которую создали Роман Кенга (музыка) и Иван Сидоренко (слова). РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T02:43
2020-10-24T02:43
2020-10-24T14:35
знаменитости
звезды
музыка
новости культуры
сергей лазарев
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155360/13/1553601307_0:0:3192:1796_1400x0_80_0_0_b4f4f86521c9ceb0a809e1a3ee3bf4a7.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певец Сергей Лазарев выпустил на всех цифровых площадках лирическую песню "Не одиночки", которую создали Роман Кенга (музыка) и Иван Сидоренко (слова).За несколько часов с момента выхода композицию прослушали во "ВКонтакте" более 16 тысяч раз. В комментариях пользователи поблагодарили Сергея Лазарева за "шикарную песню и прекрасное исполнение"."Не одиночки" стала первым релизом музыканта с лета. В июле он <a href="https://ria.ru/20200710/1574162233.html" target="_blank">представил</a> в Сети танцевальный трек о любви "Я не могу молчать". В октябре<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1yXj-e3Gx9w&feature=youtu.be" target="_blank"> был опубликован</a> клип на него, в котором Лазарев играет гостя на свадьбе.
https://ria.ru/20201016/timati-1580115686.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155360/13/1553601307_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6e70510a3aea1e49a33921f1b09e7441.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, музыка, новости культуры, сергей лазарев