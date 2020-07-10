https://ria.ru/20200710/1574162233.html
Сергей Лазарев представил новый трек о любви "Я не могу молчать"
Александр Малиновский. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:16
2020-07-10T15:16
культура
музыка
новости культуры
сергей лазарев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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музыка, новости культуры, сергей лазарев
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев представил в Сети новый летний трек о любви "Я не могу молчать". Музыку придумал Тимур Елчин, а слова — Александр Малиновский.
"Моя летняя премьера. Эта песня для всех влюбленных. Любовь — чувство, знакомое каждому. Когда влюблен, хочется об этом кричать на весь мир", — написал Лазарев в инстаграме.
В песне исполнитель рассказывает о том, что любовь настолько сильно сводит его с ума, что он не может больше об этом молчать. Лирический герой даже готов к свадьбе: "У меня есть один вопрос: "Будешь в белом ты платье?".
Многим пользователям понравился этот трек Лазарева: "Песня классная, для лета и танцев то, что нужно", "Это летний хит", "Спасибо, Сергей, за то, что так прекрасно начали мой день".