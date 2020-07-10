Сергей Лазарев представил новый трек о любви "Я не могу молчать"

"Моя летняя премьера. Эта песня для всех влюбленных. Любовь — чувство, знакомое каждому. Когда влюблен, хочется об этом кричать на весь мир", — написал Лазарев в инстаграме.

В песне исполнитель рассказывает о том, что любовь настолько сильно сводит его с ума, что он не может больше об этом молчать. Лирический герой даже готов к свадьбе: "У меня есть один вопрос: "Будешь в белом ты платье?".