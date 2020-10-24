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https://ria.ru/20201024/krym-1581320265.html
В Госдуме прокомментировали заявление Авакова о Крыме
Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что сторонники Майдана на Украине сделали все, чтобы Крым и Донбасс не хотели быть частью страны "образца 2014... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:44
2020-10-24T15:12
руслан бальбек
арсен аваков
республика крым
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> выразил мнение, что сторонники Майдана на Украине сделали все, чтобы Крым и Донбасс не хотели быть частью страны "образца 2014 года".Ранее министр внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> выступил на специальном киевском форуме по безопасности, где заявил, что украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы не потерять Крым в 2014 году."Вся эта майданная шайка, в которой состоял в том числе и Аваков, сделала все, чтобы Крым и Донбасс не захотели жить на Украине образца 2014 года. Это их эмиссары здесь, в Крыму, пытались запугивать людей в надежде привести к подчинению киевской хунте. Это они рыскали по всей Украине в поисках того, что еще можно забрать у людей из окружения (четвертого президента Украины Виктора. — Прим. ред.) <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Януковича</a>. И я рад этому, ведь в противном случае, когда крымчане возмутились, то эти, скажем прямо, государственные преступники могли дать команду на открытие огня. Но они были заняты дележом награбленного. А когда все поделили, оказалось, что Крыма уже и нет в составе их личной Украины", — сказал Бальбек РИА Новости, комментируя заявление Авакова.
https://ria.ru/20200927/ukraina-1577811752.html
Акваков больше всех старался.
72
именно) он же туда поезда "дружбы" отправлял с нациками-боевиками
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6
республика крым
украина
РИА Новости
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руслан бальбек, арсен аваков, республика крым, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали заявление Авакова о Крыме

11:44 24.10.2020 (обновлено: 15:12 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что сторонники Майдана на Украине сделали все, чтобы Крым и Донбасс не хотели быть частью страны "образца 2014 года".
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил на специальном киевском форуме по безопасности, где заявил, что украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы не потерять Крым в 2014 году.
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"Вся эта майданная шайка, в которой состоял в том числе и Аваков, сделала все, чтобы Крым и Донбасс не захотели жить на Украине образца 2014 года. Это их эмиссары здесь, в Крыму, пытались запугивать людей в надежде привести к подчинению киевской хунте. Это они рыскали по всей Украине в поисках того, что еще можно забрать у людей из окружения (четвертого президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича. И я рад этому, ведь в противном случае, когда крымчане возмутились, то эти, скажем прямо, государственные преступники могли дать команду на открытие огня. Но они были заняты дележом награбленного. А когда все поделили, оказалось, что Крыма уже и нет в составе их личной Украины", — сказал Бальбек РИА Новости, комментируя заявление Авакова.
 
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Руслан БальбекАрсен АваковРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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