https://ria.ru/20201024/krym-1581320265.html

В Госдуме прокомментировали заявление Авакова о Крыме

Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что сторонники Майдана на Украине сделали все, чтобы Крым и Донбасс не хотели быть частью страны "образца 2014... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T11:44

2020-10-24T11:44

2020-10-24T15:12

руслан бальбек

арсен аваков

республика крым

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> выразил мнение, что сторонники Майдана на Украине сделали все, чтобы Крым и Донбасс не хотели быть частью страны "образца 2014 года".Ранее министр внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> выступил на специальном киевском форуме по безопасности, где заявил, что украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы не потерять Крым в 2014 году."Вся эта майданная шайка, в которой состоял в том числе и Аваков, сделала все, чтобы Крым и Донбасс не захотели жить на Украине образца 2014 года. Это их эмиссары здесь, в Крыму, пытались запугивать людей в надежде привести к подчинению киевской хунте. Это они рыскали по всей Украине в поисках того, что еще можно забрать у людей из окружения (четвертого президента Украины Виктора. — Прим. ред.) <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Януковича</a>. И я рад этому, ведь в противном случае, когда крымчане возмутились, то эти, скажем прямо, государственные преступники могли дать команду на открытие огня. Но они были заняты дележом награбленного. А когда все поделили, оказалось, что Крыма уже и нет в составе их личной Украины", — сказал Бальбек РИА Новости, комментируя заявление Авакова.

https://ria.ru/20200927/ukraina-1577811752.html

elya.velichutina Акваков больше всех старался. 72

Ольга Занкова именно) он же туда поезда "дружбы" отправлял с нациками-боевиками 68

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республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, арсен аваков, республика крым, украина, в мире