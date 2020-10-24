https://ria.ru/20201024/krym-1581304076.html

В Крыму ответили на слова Трампа о полуострове

Президент США Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма, истинной причиной ухода полуострова из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T09:01

2020-10-24T09:01

2020-10-24T09:03

юрий гемпель

дональд трамп

джо байден

севастополь

оон

сша

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заблуждается насчет Крыма, истинной причиной ухода полуострова из состава <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a>.Ранее Трамп на теледебатах с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> заявил, что предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией."Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма и роли США в воссоединении полуострова с Россией. Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию. Думаю, если Трамп посетит когда-то Крым, то сможет в этом убедиться лично", - сказал РИА Новости Гемпель.При этом, по его словам, государственный переворот на Украине в 2014 году, поддерживаемый из-за океана, лишь позволил ускорить неизбежный процесс возвращения Крыма в состав России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html

https://ria.ru/20201022/krym-1581082199.html

Ярослав Погодин Трамп и имел ввиду что устроить переворот на Украине было ошибкой предыдущей администрации США 49

Влад Антилибер Трамп мыслит категориями территорий, стран, управления ими. Он абсолютно не учитывает, что на территориях живут люди. Хотели-бы крымчане остаться с Украиной, ни одна сила в мире не заставила-бы их вернуться в Россию. Не захотели албанцы жить в Сербии и ничего не спасло Сербию от отделения Косово, которое, кстати, дружно сразу-же признали страны Запада. 42

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севастополь

сша

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гемпель, дональд трамп, джо байден, севастополь, оон, сша, украина, в мире