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https://ria.ru/20201024/krym-1581304076.html
В Крыму ответили на слова Трампа о полуострове
Президент США Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма, истинной причиной ухода полуострова из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:01
2020-10-24T09:03
юрий гемпель
дональд трамп
джо байден
севастополь
оон
сша
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заблуждается насчет Крыма, истинной причиной ухода полуострова из состава <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a>.Ранее Трамп на теледебатах с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> заявил, что предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией."Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма и роли США в воссоединении полуострова с Россией. Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию. Думаю, если Трамп посетит когда-то Крым, то сможет в этом убедиться лично", - сказал РИА Новости Гемпель.При этом, по его словам, государственный переворот на Украине в 2014 году, поддерживаемый из-за океана, лишь позволил ускорить неизбежный процесс возвращения Крыма в состав России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html
https://ria.ru/20201022/krym-1581082199.html
Трамп и имел ввиду что устроить переворот на Украине было ошибкой предыдущей администрации США
49
Трамп мыслит категориями территорий, стран, управления ими. Он абсолютно не учитывает, что на территориях живут люди. Хотели-бы крымчане остаться с Украиной, ни одна сила в мире не заставила-бы их вернуться в Россию. Не захотели албанцы жить в Сербии и ничего не спасло Сербию от отделения Косово, которое, кстати, дружно сразу-же признали страны Запада.
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севастополь
сша
украина
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юрий гемпель, дональд трамп, джо байден, севастополь, оон, сша, украина, в мире

В Крыму ответили на слова Трампа о полуострове

09:01 24.10.2020 (обновлено: 09:03 24.10.2020)
 
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма, истинной причиной ухода полуострова из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Трамп на теледебатах с Джо Байденом заявил, что предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией.
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Трамп назвал виновных в потере Украиной Крыма
"Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма и роли США в воссоединении полуострова с Россией. Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию. Думаю, если Трамп посетит когда-то Крым, то сможет в этом убедиться лично", - сказал РИА Новости Гемпель.
При этом, по его словам, государственный переворот на Украине в 2014 году, поддерживаемый из-за океана, лишь позволил ускорить неизбежный процесс возвращения Крыма в состав России.
"Для идеологов цветных революций стала неожиданностью активность крымчан в 2014 году. Планам США по созданию в Крыму своей зоны влияния не удалось сбыться", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ялта - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Путин прокомментировал позицию "демократической" Европы по Крыму
 
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Юрий ГемпельДональд ТрампДжо БайденСевастопольООНСШАУкраинаВ мире
 
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