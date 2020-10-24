Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/kotenok-1581390456.html
Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
Пострадавших во время пожара на автозаправке в чеченском городе Аргун, где загорелась цистерна с газом, нет, пожарные спасли из огня котенка, его передали... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T22:40
2020-10-24T22:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аргун
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581368344_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_f38a4d3efb9fe1ab69d5771bb5424c8c.jpg
<strong>ГРОЗНЫЙ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Пострадавших во время пожара на автозаправке в чеченском городе <a href="http://ria.ru/location_Argun/" target="_blank" data-auto="true">Аргун</a>, где загорелась цистерна с газом, нет, пожарные спасли из огня котенка, его передали бригаде скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Чечне.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что одна из пяти цистерн загорелась на АЗС города Аргун в Чечне. По данным региональных экстренных служб существовала угроза взрыва."Пострадавших при пожаре нет. Пожарные спасли котенка, его передали бригаде скорой помощи", - отметил собеседник.По его словам, жилых домов вблизи заправки нет, эвакуация людей не потребовалась.Тушение пожара продолжается. На месте происшествия работают силы и средства ГУ МЧС России по Чечне по повышенному рангу. Привлечено 75 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20200307/1568186097.html
3
аргун
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кот Гидрант – талисман пожарных
В пожарной части № 111 по охране Новосибирского района живет кот по кличке Гидрант. Он появился там более года назад, когда работники части боролись со сложным пожаром. Обгоревшего котенка спасли, вылечили и оставили при части. Теперь Гидрант – гордость и любимец пожарных.
2020-10-24T22:40
true
PT1M02S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581368344_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_3b157326d47ac8c72a54bba30b211126.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аргун, происшествия

Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне

22:40 24.10.2020 (обновлено: 22:46 24.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в Аргуне
Пожар в Аргуне - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 окт - РИА Новости. Пострадавших во время пожара на автозаправке в чеченском городе Аргун, где загорелась цистерна с газом, нет, пожарные спасли из огня котенка, его передали бригаде скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС по Чечне.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что одна из пяти цистерн загорелась на АЗС города Аргун в Чечне. По данным региональных экстренных служб существовала угроза взрыва.
"Пострадавших при пожаре нет. Пожарные спасли котенка, его передали бригаде скорой помощи", - отметил собеседник.
По его словам, жилых домов вблизи заправки нет, эвакуация людей не потребовалась.
Кошка на руках сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.03.2020
7 марта, 08:00Хорошие новости
Спасенный из горящего дома кот стал талисманом пожарной части
Тушение пожара продолжается. На месте происшествия работают силы и средства ГУ МЧС России по Чечне по повышенному рангу. Привлечено 75 человек и 20 единиц техники.
 
Обсудить3
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АргунПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния