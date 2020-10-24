https://ria.ru/20201024/kotenok-1581390456.html

Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне

Пострадавших во время пожара на автозаправке в чеченском городе Аргун, где загорелась цистерна с газом, нет, пожарные спасли из огня котенка, его передали... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T22:40

2020-10-24T22:40

2020-10-24T22:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аргун

происшествия

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Пострадавших во время пожара на автозаправке в чеченском городе <a href="http://ria.ru/location_Argun/" target="_blank" data-auto="true">Аргун</a>, где загорелась цистерна с газом, нет, пожарные спасли из огня котенка, его передали бригаде скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по Чечне.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что одна из пяти цистерн загорелась на АЗС города Аргун в Чечне. По данным региональных экстренных служб существовала угроза взрыва."Пострадавших при пожаре нет. Пожарные спасли котенка, его передали бригаде скорой помощи", - отметил собеседник.По его словам, жилых домов вблизи заправки нет, эвакуация людей не потребовалась.Тушение пожара продолжается. На месте происшествия работают силы и средства ГУ МЧС России по Чечне по повышенному рангу. Привлечено 75 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20200307/1568186097.html

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аргун

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Кот Гидрант – талисман пожарных В пожарной части № 111 по охране Новосибирского района живет кот по кличке Гидрант. Он появился там более года назад, когда работники части боролись со сложным пожаром. Обгоревшего котенка спасли, вылечили и оставили при части. Теперь Гидрант – гордость и любимец пожарных. 2020-10-24T22:40 true PT1M02S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аргун, происшествия