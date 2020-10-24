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https://ria.ru/20201024/kosmos-1581316728.html
Радиолюбитель усомнился в испытании США водяного двигателя в космосе
Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков усомнился в испытании на американском микроспутнике MOMENTUS-X1 инновационного водяного двигателя. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:03
2020-10-24T11:03
риа наука
norad
михаил кокорич
космос - риа наука
северная америка
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков усомнился в испытании на американском микроспутнике MOMENTUS-X1 инновационного водяного двигателя."Основываясь на открытых данных командования воздушно-космической обороны <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a> (<a href="http://ria.ru/organization_Komandovanie_vozdushno_kosmicheskojj_oborony_Severnojj_Ameriki/" target="_blank" data-auto="true">NORAD</a>), спутник MOMENTUS-X1 не совершал каких-либо маневров на орбите", - написал Пашков <a href="https://r4uab.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на своем сайте</a>.Согласно программным документам, приведенным радиолюбителем, аппарат должен был в рамках испытаний инновационного демонстрационного микроволнового электротермического двигателя на водной основе Momentus Vigoride снизить свою орбиту.В то же время разработчик аппарата, американская компания Momentus Space, в американских же СМИ отчиталась об успешном испытании двигателя на водной основе.Компания основана российским предпринимателем <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kokorich/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Кокоричем</a>. На разработку и тестрование технологии компания собрала 34 миллиона долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Данный спутник является первым в мире аппаратом формата 16U cubesat. После запуска спутника и заявлений об успешном тестировании двигателя компания объявила о планах выйти на IPO, оценивая себя в 1,2 миллиарда долларов.Спутник MOMENTUS-X1 был запущен 5 июля 2019 года с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б".
https://ria.ru/20200914/nanodvigatel-1577227375.html
https://ria.ru/20200914/kosmos-1577195980.html
Радиолюбитель усомнился... Осталось узнать мнение Лозы на этот счёт.
29
Компании "Momentus Space" нужно было сразу обратиться в Голливуд, хоть бы "мульт" показали...
26
3
северная америка
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norad, михаил кокорич, космос - риа наука, северная америка, сша

Радиолюбитель усомнился в испытании США водяного двигателя в космосе

11:03 24.10.2020
 
© Роскосмос/Олег АртемьевЮжная Америка сфотографированная российским космонавтом Олегом Артемьевым с МКС
Южная Америка сфотографированная российским космонавтом Олегом Артемьевым с МКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Роскосмос/Олег Артемьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков усомнился в испытании на американском микроспутнике MOMENTUS-X1 инновационного водяного двигателя.
"Основываясь на открытых данных командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), спутник MOMENTUS-X1 не совершал каких-либо маневров на орбите", - написал Пашков на своем сайте.
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Согласно программным документам, приведенным радиолюбителем, аппарат должен был в рамках испытаний инновационного демонстрационного микроволнового электротермического двигателя на водной основе Momentus Vigoride снизить свою орбиту.
В то же время разработчик аппарата, американская компания Momentus Space, в американских же СМИ отчиталась об успешном испытании двигателя на водной основе.
Компания основана российским предпринимателем Михаилом Кокоричем. На разработку и тестрование технологии компания собрала 34 миллиона долларов США. Данный спутник является первым в мире аппаратом формата 16U cubesat. После запуска спутника и заявлений об успешном тестировании двигателя компания объявила о планах выйти на IPO, оценивая себя в 1,2 миллиарда долларов.
Спутник MOMENTUS-X1 был запущен 5 июля 2019 года с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б".
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РИА НаукаNORADМихаил КокоричКосмос - РИА НаукаСеверная АмерикаСША
 
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