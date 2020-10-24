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Россия выступает за запрет на милитаризацию космоса, заявил Медведев
Россия выступает за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса, говорится в статье... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:09
2020-10-24T08:09
дмитрий медведев
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Россия выступает за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Медведева</a> "75 лет <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".Статья опубликована на сайте телеканала <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">RT</a>."Также выступаем за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса", - говорится в статье.Целесообразность реализации такого подхода подтверждена Генеральной Ассамблеей ООН посредством одобрения предложенных Россией резолюций о предотвращении гонки вооружений в космосе и использовании его пространства в соответствии с международным правом, отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20191213/1562367577.html
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дмитрий медведев, оон, в мире

Россия выступает за запрет на милитаризацию космоса, заявил Медведев

08:09 24.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерРассвет над Байкалом с борта МКС
Рассвет над Байкалом с борта МКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия выступает за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".
Статья опубликована на сайте телеканала RT.
"Также выступаем за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса", - говорится в статье.
Целесообразность реализации такого подхода подтверждена Генеральной Ассамблеей ООН посредством одобрения предложенных Россией резолюций о предотвращении гонки вооружений в космосе и использовании его пространства в соответствии с международным правом, отметил он.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 13.12.2019
13 декабря 2019, 16:33Сказано в эфире
Военный эксперт: тема милитаризации космоса стала сверхактуальнойГА ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космоса. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik назвал это хотя и запоздалым, но крайне необходимым шагом.
 
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