https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581354745.html

Виталий Кличко заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию, самочувствие главы украинской столицы хорошее. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T17:37

2020-10-24T17:37

2020-10-24T17:46

максим степанов

украина

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

виталий кличко

киев

в мире

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<strong>КИЕВ, 24 окт – РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a> заявил, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию, самочувствие главы украинской столицы хорошее.Ранее глава украинского минздрава <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Степанов</a> заявлял, что за минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 560 человек."Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен уйти на самоизоляцию", - написал Кличко в своем <a href="https://t.me/vitaliy_klitschko/706" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.По его словам, в ближайшее время свою работу он будет продолжать из дома.По последним данным минздрава, на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> выявлены 337 410 случаев COVID-19, скончались 6289 человек, выздоровели 139 755, из них за последние сутки – 2177 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/koronavirus-polsha-1581311830.html

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украина

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим степанов, украина, коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, в мире