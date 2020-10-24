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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581354745.html
Виталий Кличко заразился коронавирусом
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию, самочувствие главы украинской столицы хорошее. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:37
2020-10-24T17:46
максим степанов
украина
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виталий кличко
киев
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 окт – РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a> заявил, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию, самочувствие главы украинской столицы хорошее.Ранее глава украинского минздрава <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Степанов</a> заявлял, что за минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 560 человек."Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен уйти на самоизоляцию", - написал Кличко в своем <a href="https://t.me/vitaliy_klitschko/706" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.По его словам, в ближайшее время свою работу он будет продолжать из дома.По последним данным минздрава, на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> выявлены 337 410 случаев COVID-19, скончались 6289 человек, выздоровели 139 755, из них за последние сутки – 2177 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/koronavirus-polsha-1581311830.html
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максим степанов, украина, коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, в мире

Виталий Кличко заразился коронавирусом

17:37 24.10.2020 (обновлено: 17:46 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что заразился коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию, самочувствие главы украинской столицы хорошее.
Ранее глава украинского минздрава Максим Степанов заявлял, что за минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 560 человек.
"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен уйти на самоизоляцию", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, в ближайшее время свою работу он будет продолжать из дома.
По последним данным минздрава, на Украине выявлены 337 410 случаев COVID-19, скончались 6289 человек, выздоровели 139 755, из них за последние сутки – 2177 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановУкраинаКоронавирус COVID-19Виталий КличкоКиевВ мире
 
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