https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581328517.html

Врач рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в Москве

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве ожидается через одну-две недели, в России - не раньше, чем через месяц, при этом снижение числа новых случаев... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:05

2020-10-24T13:05

2020-10-24T13:05

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Стабилизация ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ожидается через одну-две недели, в России - не раньше, чем через месяц, при этом снижение числа новых случаев COVID-19, вероятно, будет после нового года, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-timakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тимаков</a>.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 16 521, до 1 497 167, наибольшее число новых случаев в РФ за сутки выявлено в Москве – 4453."В Москве ситуация стабилизируется через неделю-две, по России минимум через месяц стабилизация процесса. Снижение уровня заболеваемости будет только после нового года", - сказал Тимаков.Он уточнил, что сейчас важно следить не за числом заболевших, а за количеством госпитализированных и оценивать, насколько справляется система здравоохранения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество