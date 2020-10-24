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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581328517.html
Врач рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в Москве
Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве ожидается через одну-две недели, в России - не раньше, чем через месяц, при этом снижение числа новых случаев... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:05
2020-10-24T13:05
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Стабилизация ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ожидается через одну-две недели, в России - не раньше, чем через месяц, при этом снижение числа новых случаев COVID-19, вероятно, будет после нового года, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-timakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тимаков</a>.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 16 521, до 1 497 167, наибольшее число новых случаев в РФ за сутки выявлено в Москве – 4453."В Москве ситуация стабилизируется через неделю-две, по России минимум через месяц стабилизация процесса. Снижение уровня заболеваемости будет только после нового года", - сказал Тимаков.Он уточнил, что сейчас важно следить не за числом заболевших, а за количеством госпитализированных и оценивать, насколько справляется система здравоохранения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Врач рассказал, когда стабилизируется ситуация с COVID-19 в Москве

13:05 24.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в приемном отделении временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве ожидается через одну-две недели, в России - не раньше, чем через месяц, при этом снижение числа новых случаев COVID-19, вероятно, будет после нового года, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 16 521, до 1 497 167, наибольшее число новых случаев в РФ за сутки выявлено в Москве – 4453.
"В Москве ситуация стабилизируется через неделю-две, по России минимум через месяц стабилизация процесса. Снижение уровня заболеваемости будет только после нового года", - сказал Тимаков.
Он уточнил, что сейчас важно следить не за числом заболевших, а за количеством госпитализированных и оценивать, насколько справляется система здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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