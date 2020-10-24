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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581313938.html
В России за сутки умерли 296 пациентов с коронавирусом
В России за сутки подтверждены 296 смертей людей с COVID-19, за все время - 25 821, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T10:34
2020-10-24T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> В России за сутки подтверждены 296 смертей людей с COVID-19, за все время - 25 821, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 296 летальных случаев... За весь период по России умерло 25 821 человек", - говорится в сообщении.В частности, 63 смерти подтверждены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 37 - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 15 - в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581313410.html
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москва
ростовская область
санкт-петербург
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 296 пациентов с коронавирусом

10:34 24.10.2020 (обновлено: 10:35 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 296 смертей людей с COVID-19, за все время - 25 821, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 296 летальных случаев... За весь период по России умерло 25 821 человек", - говорится в сообщении.
Медицинские работники во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 10:32Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 16 521 случай заражения коронавирусом
В частности, 63 смерти подтверждены в Москве, 37 - в Санкт-Петербурге, 15 - в Ростовской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваРостовская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
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