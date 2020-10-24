https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581313938.html

В России за сутки умерли 296 пациентов с коронавирусом

В России за сутки подтверждены 296 смертей людей с COVID-19, за все время - 25 821, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:34

2020-10-24T10:34

2020-10-24T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> В России за сутки подтверждены 296 смертей людей с COVID-19, за все время - 25 821, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 296 летальных случаев... За весь период по России умерло 25 821 человек", - говорится в сообщении.В частности, 63 смерти подтверждены в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 37 - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 15 - в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581313410.html

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москва

ростовская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество