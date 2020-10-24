https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581313543.html

В Москве выявили 4 453 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев коронавируса в РФ за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:32

2020-10-24T10:32

2020-10-24T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса в РФ за сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 4453, 2. Санкт-Петербург – 713, 3. Московская область – 480", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Чечне - девять, Ненецком автономном округе - восемь, Чукотском автономном округе - шесть.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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