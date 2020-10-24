https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581313410.html

В России за сутки выявили 16 521 случай заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 521, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:32

2020-10-24T10:32

2020-10-24T11:15

чукотка

аргентина

университет джонса хопкинса

московская область (подмосковье)

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общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 521, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.У четверти инфицированных (4225, 25,8 процента) нет симптомов.Новые случаи зарегистрированы во всех 85 регионах. Больше всего их в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 4453 (5478 днем ранее), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (713) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (480). Наименьшее число заразившихся наблюдается на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (шесть), в Ненецком автономном округе (восемь) и в Чечне (девять). От осложнений COVID-19 умерли еще 296 человек. Из больниц выписали 11 567 человек.Днем ранее зафиксировали рекордный прирост — количество инфицированных за сутки выросло более чем на 17 тысяч человек. За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 497 167 случаев заболевания. Умерли 25 821 человек, выздоровели — 1 130 818. Темп прироста составляет 1,1 процента. По подсчетам <a href="https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank">Университета Джонса Хопкинса</a>, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 43 миллиона, из них как минимум 1,14 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (8,5 миллиона заразившихся за все время), <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> (7,8 миллиона) и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a> (5,3 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентину</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испанию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/test-1581150977.html

Антивирус Очередные числа лохотрона. 20

18

чукотка

аргентина

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, аргентина, университет джонса хопкинса, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество