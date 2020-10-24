Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581309558.html
Британские ученые рассказали об особенностях второй волны COVID-19
Во вторую волну COVID-19 пациенты с тяжелой формой заболевания стали умирать вдвое быстрее. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:57
2020-10-24T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1400x0_80_0_0_292d89f73bc194e58cb6d5865d1e55fb.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Во вторую волну <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> пациенты с тяжелой формой заболевания стали умирать вдвое быстрее. Об этом сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a> со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).Выводы специалистов основываются на данных о 76 700 жителях, находившихся в больницах по всей стране.Так, в период до первого августа с момента появления выраженных симптомов коронавируса до смерти пациентов проходило в среднем 13 дней. Сейчас этот период сократился до одной недели.По мнению ученых, негативная динамика может объясняться тем, что лечение COVID-19 усовершенствовалось с начала пандемии. Таким образом, сейчас врачам удается спасти большее количество зараженных, а умирают преимущественно пациенты с самым слабым здоровьем.Эксперты также подтвердили, что вирус SARC-CoV-2 способен мутировать. В докладе отмечается, что возможные мутации не будут оказывать влияния на тяжесть течения болезни, но могут увеличить способность вируса распространяться.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_0606300ef587198f0937581e70627058.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Британские ученые рассказали об особенностях второй волны COVID-19

09:57 24.10.2020 (обновлено: 10:37 24.10.2020)
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Во вторую волну COVID-19 пациенты с тяжелой формой заболевания стали умирать вдвое быстрее. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Выводы специалистов основываются на данных о 76 700 жителях, находившихся в больницах по всей стране.
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 01:05Распространение нового коронавируса
В Британии выявили три новых возможных симптома коронавируса
Так, в период до первого августа с момента появления выраженных симптомов коронавируса до смерти пациентов проходило в среднем 13 дней. Сейчас этот период сократился до одной недели.
По мнению ученых, негативная динамика может объясняться тем, что лечение COVID-19 усовершенствовалось с начала пандемии. Таким образом, сейчас врачам удается спасти большее количество зараженных, а умирают преимущественно пациенты с самым слабым здоровьем.
Эксперты также подтвердили, что вирус SARC-CoV-2 способен мутировать. В докладе отмечается, что возможные мутации не будут оказывать влияния на тяжесть течения болезни, но могут увеличить способность вируса распространяться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния