https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581309558.html

Британские ученые рассказали об особенностях второй волны COVID-19

Во вторую волну COVID-19 пациенты с тяжелой формой заболевания стали умирать вдвое быстрее. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T09:57

2020-10-24T09:57

2020-10-24T10:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Во вторую волну <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> пациенты с тяжелой формой заболевания стали умирать вдвое быстрее. Об этом сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a> со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).Выводы специалистов основываются на данных о 76 700 жителях, находившихся в больницах по всей стране.Так, в период до первого августа с момента появления выраженных симптомов коронавируса до смерти пациентов проходило в среднем 13 дней. Сейчас этот период сократился до одной недели.По мнению ученых, негативная динамика может объясняться тем, что лечение COVID-19 усовершенствовалось с начала пандемии. Таким образом, сейчас врачам удается спасти большее количество зараженных, а умирают преимущественно пациенты с самым слабым здоровьем.Эксперты также подтвердили, что вирус SARC-CoV-2 способен мутировать. В докладе отмечается, что возможные мутации не будут оказывать влияния на тяжесть течения болезни, но могут увеличить способность вируса распространяться.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире