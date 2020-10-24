https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581309558.html
Британские ученые рассказали об особенностях второй волны COVID-19
Во вторую волну COVID-19 пациенты с тяжелой формой заболевания стали умирать вдвое быстрее. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:57
2020-10-24T09:57
2020-10-24T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Во вторую волну <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> пациенты с тяжелой формой заболевания стали умирать вдвое быстрее. Об этом сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a> со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).Выводы специалистов основываются на данных о 76 700 жителях, находившихся в больницах по всей стране.Так, в период до первого августа с момента появления выраженных симптомов коронавируса до смерти пациентов проходило в среднем 13 дней. Сейчас этот период сократился до одной недели.По мнению ученых, негативная динамика может объясняться тем, что лечение COVID-19 усовершенствовалось с начала пандемии. Таким образом, сейчас врачам удается спасти большее количество зараженных, а умирают преимущественно пациенты с самым слабым здоровьем.Эксперты также подтвердили, что вирус SARC-CoV-2 способен мутировать. В докладе отмечается, что возможные мутации не будут оказывать влияния на тяжесть течения болезни, но могут увеличить способность вируса распространяться.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, великобритания, в мире
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Во вторую волну COVID-19
пациенты с тяжелой формой заболевания стали умирать вдвое быстрее. Об этом сообщает Daily Mail
со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Выводы специалистов основываются на данных о 76 700 жителях, находившихся в больницах по всей стране.
Так, в период до первого августа с момента появления выраженных симптомов коронавируса до смерти пациентов проходило в среднем 13 дней. Сейчас этот период сократился до одной недели.
По мнению ученых, негативная динамика может объясняться тем, что лечение COVID-19 усовершенствовалось с начала пандемии. Таким образом, сейчас врачам удается спасти большее количество зараженных, а умирают преимущественно пациенты с самым слабым здоровьем.
Эксперты также подтвердили, что вирус SARC-CoV-2 способен мутировать. В докладе отмечается, что возможные мутации не будут оказывать влияния на тяжесть течения болезни, но могут увеличить способность вируса распространяться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.