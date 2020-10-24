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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581295769.html
Глава ВОЗ предупредил об очень тяжелых месяцах пандемии
Несколько ближайших месяцев из-за ситуации с пандемией нового коронавируса станут чрезвычайно трудными для всего мира. С таким заявлением выступил генеральный... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T04:53
2020-10-24T07:19
распространение нового коронавируса
агаси тавадян
виталий зверев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Несколько ближайших месяцев из-за ситуации с пандемией нового коронавируса станут чрезвычайно трудными для всего мира. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедром Аданом Гебрейесус.В ходе брифинга в Женеве он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в мире достигла крайне опасной траектории.Гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> подчеркнул, что во многих государствах фиксируется резкий подъем уровня инфицирования коронавирусом. По его словам, в дальнейшем подобное развитие событий может исчерпать ресурсы системы здравоохранения.Глава ВОЗ призвал лидеров стран направить все силы, чтобы не допустить подобного коллапса в системе здравоохранения, предотвратить рост смертности среди населения и закрытие школ.На уровне 20 тысяч случаевКак сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований <a href="http://ria.ru/person_agasi-tavadyan/" target="_blank" data-auto="true">Агаси Тавадян</a>, пиковое значение заболеваемости COVID-19 в России может быть на уровне 20 тысяч случаев в день, что вдвое выше весеннего пикового показателя в 10 тысяч."Согласно расчетам, пик заболеваемости будет в ноябре", - сказал эксперт.Долгосрочные последствия COVID-19Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на портале <a href="https://www.medrxiv.org/" target="_blank">medRxiv.</a>При анализе результатов специалисты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам жителей Великобритании. Ситуация с коронавирусомВ мире 22 октября за сутки было выявлено 423 тысяч новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости, сообщали в организации. Ее статистика учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.В России за последние сутки впервые выявили более 17 тысяч новых заражений — 17 340 в 85 регионах. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581291445.html
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581223121.html
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агаси тавадян, виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, в мире

Глава ВОЗ предупредил об очень тяжелых месяцах пандемии

04:53 24.10.2020 (обновлено: 07:19 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Несколько ближайших месяцев из-за ситуации с пандемией нового коронавируса станут чрезвычайно трудными для всего мира. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедром Аданом Гебрейесус.
В ходе брифинга в Женеве он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в мире достигла крайне опасной траектории.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что во многих государствах фиксируется резкий подъем уровня инфицирования коронавирусом. По его словам, в дальнейшем подобное развитие событий может исчерпать ресурсы системы здравоохранения.
Глава ВОЗ призвал лидеров стран направить все силы, чтобы не допустить подобного коллапса в системе здравоохранения, предотвратить рост смертности среди населения и закрытие школ.
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На уровне 20 тысяч случаев

Как сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, пиковое значение заболеваемости COVID-19 в России может быть на уровне 20 тысяч случаев в день, что вдвое выше весеннего пикового показателя в 10 тысяч.
"Согласно расчетам, пик заболеваемости будет в ноябре", - сказал эксперт.
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Долгосрочные последствия COVID-19

Ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей. Соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.
При анализе результатов специалисты учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний. По итогам тестирования выяснилось, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам жителей Великобритании.
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Ситуация с коронавирусом

В мире 22 октября за сутки было выявлено 423 тысяч новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости, сообщали в организации. Ее статистика учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.
В России за последние сутки впервые выявили более 17 тысяч новых заражений — 17 340 в 85 регионах. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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