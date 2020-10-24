https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581293585.html

Названы регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусом

Усиление динамики заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах России, в "зеленой" зоне, означающей затухание эпидемии, не осталось ни одного региона, а... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T03:09

2020-10-24T03:09

2020-10-24T11:22

распространение нового коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Усиление динамики заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> отмечается во всех регионах <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, в "зеленой" зоне, означающей затухание эпидемии, не осталось ни одного региона, а в восьми ситуацию можно оценить как тяжелую, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Ученый пояснил, что карта регионов России по распространенности COVID-19 создана на основе официальной статистики. Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), "светло-желтые" — 1-1,1 (удовлетворительные), "светло-красные" — 1,1-1,2 (неудовлетворительные); "темно-красные" — 1,2-1,4 (тяжелые).В "светло-красную" зону попали Оренбургская область, Белгородская область, Томская область, Ивановская область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан (Татарстан), Пермский край, Республика Хакасия, Вологодская область, Сахалинская область, Амурская область, Алтайский край, Приморский край, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Астраханская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ярославская область, Пензенская область, Хабаровский край, Чувашия, Костромская область, Башкортостан, Камчатский край, Брянская область, Карелия, Тульская область, Адыгея, Тыва.Удовлетворительной с распространением COVID-19 можно назвать ситуацию в Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской и Кемеровской областях, Еврейской автономной области, Калмыкии, Дагестане, Магаданской области, Подмосковье, Мордовии, Челябинской, Ростовской, Рязанской областях, Ставрополье, Калужской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Калининградской, Новгородской, Саратовской областях, Москве, Мурманской, Орловской, Курганской, Иркутской, Воронежской, Смоленской, Нижегородской областях, Северной Осетии — Алании, Тамбовской, Курской, Тверской областях, Крыму, Свердловской области, Кабардино-Балкарии, Омской и Тюменской областях, Коми и Якутии."Самыми стабильными с точки зрения COVID-19 остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область", — заключил эксперт.За последние сутки коронавирусом в России заразилось рекордное число пациентов — 17 340 человек, 11 263 выздоровели, 283 умерли. С начала пандемии в России выявили 1 480 646 случаев COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Андрей Михайлов Интересно было бы узнать статистику заболеваемости ОРВИ, гриппом а также смерность от них и других заболеваний, наподобие ИБС, онкологии, туберкулёз, сосудистые заболевания, из-за не вовремя оказанной помощи и так далее за тот же период времени, по которому даются данные по COVID 19. А никто таких данных давать не спешит, иначе чудовищный развал системы здравоохранения вследствие "оптимизации" станет просто очевиден всем, даже самым ярым оптимистам... 276

Александр Воронов Как так-то господа авторы из текста непонятно Новгородская область, что входит сразу в 2 зоны в светло желтую и темно красную или все-таки это опечатка в тексте ? 225

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество