Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581291445.html
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
В городе Тараща, Киевская область, от коронавируса умерли супруги-медики. У пары, как сообщила в эфире передачи "Право на власть" телеведущая Татьяна Мосейчук,... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T01:05
2020-10-24T01:12
коронавирус в россии
денис шмыгаль
киевская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:448:2048:1600_1400x0_80_0_0_2371299cce22b43d14dd437315457ab6.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> В городе Тараща, <a href="http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Киевская область</a>, от коронавируса умерли супруги-медики. У пары, как сообщила в эфире передачи <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1ewU_W1tZPU&amp;feature=emb_logo&amp;ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D" target="_blank">"Право на власть"</a> телеведущая Татьяна Мосейчук, остался 13-летний сын, он находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией.По словам коллег, 39-летняя Галина Степченко, работавшая медсестрой и ее 51-летний муж Валентин, трудившийся врачом-анестезиологом в местной больнице, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ.Спустя неделю после госпитализации умерла Галина Степченко, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день.Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети. Женщина разбудила мальчика, попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо. "Хорошо уже никогда не будет", - привела ответ школьника Мосейчук.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Ранее Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> сообщил, что в стране зафиксированы 322 879 случаев COVID-19, скончались 6043 человека, 134 898 выздоровели.Правительство страны с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581099723.html
2
киевская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:256:2048:1792_1400x0_80_0_0_9678bf3ac8e47cad30d308f3e01edcf4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, денис шмыгаль, киевская область, украина, в мире

Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков

01:05 24.10.2020 (обновлено: 01:12 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В городе Тараща, Киевская область, от коронавируса умерли супруги-медики. У пары, как сообщила в эфире передачи "Право на власть" телеведущая Татьяна Мосейчук, остался 13-летний сын, он находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией.
По словам коллег, 39-летняя Галина Степченко, работавшая медсестрой и ее 51-летний муж Валентин, трудившийся врачом-анестезиологом в местной больнице, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ.
Спустя неделю после госпитализации умерла Галина Степченко, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день.
Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети. Женщина разбудила мальчика, попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо. "Хорошо уже никогда не будет", - привела ответ школьника Мосейчук.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 22:19Распространение нового коронавируса
Украинец в суде потребовал предоставить ему вакцину "Спутник V"
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 322 879 случаев COVID-19, скончались 6043 человека, 134 898 выздоровели.
Правительство страны с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Обсудить2
Коронавирус в РоссииДенис ШмыгальКиевская областьУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния