Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
01:05 24.10.2020 (обновлено: 01:12 24.10.2020)
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В городе Тараща, Киевская область, от коронавируса умерли супруги-медики. У пары, как сообщила в эфире передачи "Право на власть" телеведущая Татьяна Мосейчук, остался 13-летний сын, он находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией.
По словам коллег, 39-летняя Галина Степченко, работавшая медсестрой и ее 51-летний муж Валентин, трудившийся врачом-анестезиологом в местной больнице, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ.
Спустя неделю после госпитализации умерла Галина Степченко, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день.
Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети. Женщина разбудила мальчика, попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо. "Хорошо уже никогда не будет", - привела ответ школьника Мосейчук.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 322 879 случаев COVID-19, скончались 6043 человека, 134 898 выздоровели.
Правительство страны с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.