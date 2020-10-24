https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581291445.html

Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков

В городе Тараща, Киевская область, от коронавируса умерли супруги-медики. У пары, как сообщила в эфире передачи "Право на власть" телеведущая Татьяна Мосейчук,... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T01:05

2020-10-24T01:05

2020-10-24T01:12

коронавирус в россии

денис шмыгаль

киевская область

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> В городе Тараща, <a href="http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Киевская область</a>, от коронавируса умерли супруги-медики. У пары, как сообщила в эфире передачи <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1ewU_W1tZPU&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D" target="_blank">"Право на власть"</a> телеведущая Татьяна Мосейчук, остался 13-летний сын, он находится в больнице, где продолжает бороться с инфекцией.По словам коллег, 39-летняя Галина Степченко, работавшая медсестрой и ее 51-летний муж Валентин, трудившийся врачом-анестезиологом в местной больнице, оказались в реанимации из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Вскоре там же оказался и их 13-летний сын, которого также подключили к аппарату ИВЛ.Спустя неделю после госпитализации умерла Галина Степченко, ее супруг, узнав об этом, скончался вечером в тот же день.Сын узнал о смерти родителей лишь через несколько дней от своей тети. Женщина разбудила мальчика, попросила его не волноваться и заверила, что все будет хорошо. "Хорошо уже никогда не будет", - привела ответ школьника Мосейчук.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Ранее Минздрав <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> сообщил, что в стране зафиксированы 322 879 случаев COVID-19, скончались 6043 человека, 134 898 выздоровели.Правительство страны с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Денис Шмыгаль</a> заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581099723.html

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киевская область

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, денис шмыгаль, киевская область, украина, в мире