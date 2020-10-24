https://ria.ru/20201024/konflikt-1581393345.html

В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт

Сотрудники полиции пресекли конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T23:06

2020-10-24T23:06

2020-10-24T23:30

гумвд

саратовская область

дергачевский район

происшествия

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<strong>САМАРА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции пресекли конфликт между жителями <a href="http://ria.ru/location_Dergachevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Дергачевского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По данным телеграм-канала Baza, причиной потасовки стала ссора во время проводов в армию. В конфликте участвовали около 150 человек — представители курдской и казахской диаспор. Заняв противоположные стороны дороги, они стали закидывать друг друга палками, камнями и бутылками."В результате оперативного реагирования и принятых мер нарушений общественного порядка не допущено, пострадавших среди участников конфликта нет", — сказала собеседница агентства.В полиции не стали уточнять, представители каких национальностей участвовали в инциденте. В ведомстве подчеркнули, что конфликт произошел на бытовой почве.По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются зачинщики конфликта.

https://ria.ru/20200621/1573257994.html

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саратовская область

дергачевский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, саратовская область, дергачевский район, происшествия