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В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
Сотрудники полиции пресекли конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T23:06
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гумвд
саратовская область
дергачевский район
происшествия
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<strong>САМАРА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники полиции пресекли конфликт между жителями <a href="http://ria.ru/location_Dergachevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Дергачевского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По данным телеграм-канала Baza, причиной потасовки стала ссора во время проводов в армию. В конфликте участвовали около 150 человек — представители курдской и казахской диаспор. Заняв противоположные стороны дороги, они стали закидывать друг друга палками, камнями и бутылками."В результате оперативного реагирования и принятых мер нарушений общественного порядка не допущено, пострадавших среди участников конфликта нет", — сказала собеседница агентства.В полиции не стали уточнять, представители каких национальностей участвовали в инциденте. В ведомстве подчеркнули, что конфликт произошел на бытовой почве.По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются зачинщики конфликта.
https://ria.ru/20200621/1573257994.html
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саратовская область
дергачевский район
РИА Новости
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гумвд, саратовская область, дергачевский район, происшествия

В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт

23:06 24.10.2020 (обновлено: 23:30 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
САМАРА, 24 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным телеграм-канала Baza, причиной потасовки стала ссора во время проводов в армию. В конфликте участвовали около 150 человек — представители курдской и казахской диаспор. Заняв противоположные стороны дороги, они стали закидывать друг друга палками, камнями и бутылками.
"В результате оперативного реагирования и принятых мер нарушений общественного порядка не допущено, пострадавших среди участников конфликта нет", — сказала собеседница агентства.
В полиции не стали уточнять, представители каких национальностей участвовали в инциденте. В ведомстве подчеркнули, что конфликт произошел на бытовой почве.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются зачинщики конфликта.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2020
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ГУМВДСаратовская областьДергачевский районПроисшествия
 
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