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https://ria.ru/20201024/kolbasa-1581345968.html
Названа смертельная опасность колбасы
Частое употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью, рассказала "Комсомольской правде" врач-гастроэнтеролог Инна Мазько. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T16:21
2020-10-24T17:12
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Частое употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью, рассказала "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правде</a>" врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.По ее словам, для придания продукту розового цвета используют нитриты, которые вызывают рак. Кроме того, колбаса содержит фосфаты, нарушающие процесс усвоения кальция и провоцирующие развитие остеопороза и рахита.Как подчеркнула гастроэнтеролог, детям и людям, страдающим от болезней желудка и кишечника, следует исключить колбасу из своего рациона."Мяса в колбасе — в лучшем случае до 40 процентов. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и так далее. Остальное — соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители", — пояснила она.Мазько порекомендовала при выборе колбасы обращать внимание на состав, а при возможности готовить ее дома самим, используя натуральные ингредиенты.
https://ria.ru/20201024/moloko-1581336904.html
https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html
Почему бы не запретить название колбаса в продуктах, где кроме мяса и специй используются добавки? Пусть будет колбасный продукт
28
Работаю на мясокомбинате и всегда удивляют такие сообщения, что в колбасе в лучшем случае 40% мяса и хрящи, ещё бы кости написали! Есть разные продукты, и мясо в колбасе есть, а таким врачам, прежде чем пугать народ своими статьями, рекомендую сначала на производство сходить!
28
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
здоровье, общество

Названа смертельная опасность колбасы

16:21 24.10.2020 (обновлено: 17:12 24.10.2020)
 
© Depositphotos / nevarppКолбаски и бекон в корзине
Колбаски и бекон в корзине - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Depositphotos / nevarpp
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Частое употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью, рассказала "Комсомольской правде" врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.
По ее словам, для придания продукту розового цвета используют нитриты, которые вызывают рак. Кроме того, колбаса содержит фосфаты, нарушающие процесс усвоения кальция и провоцирующие развитие остеопороза и рахита.
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Как подчеркнула гастроэнтеролог, детям и людям, страдающим от болезней желудка и кишечника, следует исключить колбасу из своего рациона.
"Мяса в колбасе — в лучшем случае до 40 процентов. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и так далее. Остальное — соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители", — пояснила она.
Мазько порекомендовала при выборе колбасы обращать внимание на состав, а при возможности готовить ее дома самим, используя натуральные ингредиенты.
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