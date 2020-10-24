https://ria.ru/20201024/kolbasa-1581345968.html

Названа смертельная опасность колбасы

Частое употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью, рассказала "Комсомольской правде" врач-гастроэнтеролог Инна Мазько. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T16:21

2020-10-24T16:21

2020-10-24T17:12

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Частое употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью, рассказала "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правде</a>" врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.По ее словам, для придания продукту розового цвета используют нитриты, которые вызывают рак. Кроме того, колбаса содержит фосфаты, нарушающие процесс усвоения кальция и провоцирующие развитие остеопороза и рахита.Как подчеркнула гастроэнтеролог, детям и людям, страдающим от болезней желудка и кишечника, следует исключить колбасу из своего рациона."Мяса в колбасе — в лучшем случае до 40 процентов. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и так далее. Остальное — соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители", — пояснила она.Мазько порекомендовала при выборе колбасы обращать внимание на состав, а при возможности готовить ее дома самим, используя натуральные ингредиенты.

https://ria.ru/20201024/moloko-1581336904.html

https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html

Михаил Максимов Почему бы не запретить название колбаса в продуктах, где кроме мяса и специй используются добавки? Пусть будет колбасный продукт 28

Наталья Подушкина Работаю на мясокомбинате и всегда удивляют такие сообщения, что в колбасе в лучшем случае 40% мяса и хрящи, ещё бы кости написали! Есть разные продукты, и мясо в колбасе есть, а таким врачам, прежде чем пугать народ своими статьями, рекомендую сначала на производство сходить! 28

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество