https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581335964.html

Эксперт оценил возможное расширение российской авиабазы в Киргизии

Возможное расширение российской авиабазы "Кант" в Киргизии будет препятствовать проникновению экстремистов в страну, учитывая турбулентную обстановку в этой... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T14:35

2020-10-24T14:35

2020-10-24T14:35

россия

константин сивков

мид киргизии

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ми-8

су-25

одкб

сергей нарышкин

киргизия

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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Возможное расширение российской авиабазы "Кант" в Киргизии будет препятствовать проникновению экстремистов в страну, учитывая турбулентную обстановку в этой среднеазиатской республике, такое решение было бы оправданным, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Sivkov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Сивков</a>.Ранее министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил в интервью РИА Новости, что республика готова рассмотреть расширение российской авиабазы "Кант", если поступит такое предложение от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> или <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>."События в Карабахе показывают, что боевики могут проникнуть на территорию <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>. К тому же в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> очень нестабильная политическая ситуация, в которой должны быть гарантии сохранения государственности – сегодня никто, кроме Москвы, не может её гарантировать <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеку</a>. Да, "Кант" – это авиабаза, но и там есть войска и, как показал сирийский пример, наличие мощной авиабазы - это серьезный фактор обеспечения стабильности", - сказал Сивков.Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a> отметил, что таким заявлением Бишкек показывает свою приверженность союзническим обязательствам как член ОДКБ, которые страна будет соблюдать, невзирая на внутриполитическую ситуацию."Формат военного присутствия в Киргизии определен Генштабом <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>, при обострении ситуации, разумеется, предусматривается наращивание нашей авиационной группировки в Канте. Заявление <a href="http://ria.ru/organization_MID_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Киргизии</a> показывает, что Бишкек, будучи членом ОДКБ, привержен своим обязательствам как страна-член этой организации", - сказал собеседник агентства.Ранее глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> сообщал, что, по имеющейся у <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> и вертолеты <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>.

https://ria.ru/20201024/baza-1581327690.html

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581331156.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, константин сивков, мид киргизии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ми-8, су-25, одкб, сергей нарышкин, киргизия, в мире