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https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581335964.html
Эксперт оценил возможное расширение российской авиабазы в Киргизии
Возможное расширение российской авиабазы "Кант" в Киргизии будет препятствовать проникновению экстремистов в страну, учитывая турбулентную обстановку в этой... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:35
2020-10-24T14:35
россия
константин сивков
мид киргизии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ми-8
су-25
одкб
сергей нарышкин
киргизия
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Возможное расширение российской авиабазы "Кант" в Киргизии будет препятствовать проникновению экстремистов в страну, учитывая турбулентную обстановку в этой среднеазиатской республике, такое решение было бы оправданным, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Sivkov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Сивков</a>.Ранее министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил в интервью РИА Новости, что республика готова рассмотреть расширение российской авиабазы "Кант", если поступит такое предложение от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> или <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>."События в Карабахе показывают, что боевики могут проникнуть на территорию <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>. К тому же в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> очень нестабильная политическая ситуация, в которой должны быть гарантии сохранения государственности – сегодня никто, кроме Москвы, не может её гарантировать <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеку</a>. Да, "Кант" – это авиабаза, но и там есть войска и, как показал сирийский пример, наличие мощной авиабазы - это серьезный фактор обеспечения стабильности", - сказал Сивков.Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a> отметил, что таким заявлением Бишкек показывает свою приверженность союзническим обязательствам как член ОДКБ, которые страна будет соблюдать, невзирая на внутриполитическую ситуацию."Формат военного присутствия в Киргизии определен Генштабом <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>, при обострении ситуации, разумеется, предусматривается наращивание нашей авиационной группировки в Канте. Заявление <a href="http://ria.ru/organization_MID_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Киргизии</a> показывает, что Бишкек, будучи членом ОДКБ, привержен своим обязательствам как страна-член этой организации", - сказал собеседник агентства.Ранее глава Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a> сообщал, что, по имеющейся у <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> и вертолеты <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>.
https://ria.ru/20201024/baza-1581327690.html
https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581331156.html
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россия, константин сивков, мид киргизии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ми-8, су-25, одкб, сергей нарышкин, киргизия, в мире

Эксперт оценил возможное расширение российской авиабазы в Киргизии

14:35 24.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России и Киргизии во время церемонии присвоения штурмовику Су-25 имени Героя Советского Союза, летчика Исмаилбека Таранчиева на российской военной авиабазе "Кант" в Киргизии
Военнослужащие России и Киргизии во время церемонии присвоения штурмовику Су-25 имени Героя Советского Союза, летчика Исмаилбека Таранчиева на российской военной авиабазе Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Возможное расширение российской авиабазы "Кант" в Киргизии будет препятствовать проникновению экстремистов в страну, учитывая турбулентную обстановку в этой среднеазиатской республике, такое решение было бы оправданным, заявил РИА Новости президент академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил в интервью РИА Новости, что республика готова рассмотреть расширение российской авиабазы "Кант", если поступит такое предложение от Москвы или ОДКБ.
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы Кант - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 13:00
Киргизия готова рассмотреть вопрос о расширении российской авиабазы Кант
"События в Карабахе показывают, что боевики могут проникнуть на территорию СНГ. К тому же в Киргизии очень нестабильная политическая ситуация, в которой должны быть гарантии сохранения государственности – сегодня никто, кроме Москвы, не может её гарантировать Бишкеку. Да, "Кант" – это авиабаза, но и там есть войска и, как показал сирийский пример, наличие мощной авиабазы - это серьезный фактор обеспечения стабильности", - сказал Сивков.
Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что таким заявлением Бишкек показывает свою приверженность союзническим обязательствам как член ОДКБ, которые страна будет соблюдать, невзирая на внутриполитическую ситуацию.
"Формат военного присутствия в Киргизии определен Генштабом ВС РФ, при обострении ситуации, разумеется, предусматривается наращивание нашей авиационной группировки в Канте. Заявление МИД Киргизии показывает, что Бишкек, будучи членом ОДКБ, привержен своим обязательствам как страна-член этой организации", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что, по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта в Карабахе активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 13:33Протесты в Бишкеке
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РоссияКонстантин СивковМИД КиргизииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ми-8Су-25ОДКБСергей НарышкинКиргизияВ мире
 
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