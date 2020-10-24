https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581332690.html

Глава МИД Киргизии обсудил с Козаком поддержку бюджета республики

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе визита в Москву встретился с замглавы администрации президента РФ Дмитрием... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:51

2020-10-24T13:51

2020-10-24T17:17

руслан казакбаев

евразийский экономический союз

дмитрий козак

москва

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Киргизии <a href="https://ria.ru/person_ruslan-kazakbaev" target="_blank">Руслан Казакбаев</a> сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе визита в Москву встретился с замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Козаком</a>, с которым обсуждались многие вопросы, в том числе финансовая помощь РФ по поддержке бюджета республики."Встретился с Дмитрием Николаевичем Козаком и со всеми его коллегами. Вы знаете, что российская сторона сыграла важную роль по стабилизации в поствыборной политической ситуации в Кыргызстане, за что мы искренне благодарны", - сказал Казакбаев.По его словам, на встрече с Козаком в целом обсуждали не только политическую ситуацию в Кыргызстане. "В целом (обсуждали) социально-экономическое положение – у меня все вопросы с этим были связаны. Также о работе нашего правительства, политических мероприятиях, которые предстоят нам сейчас одно за одним, конечно, оказание поддержки со стороны РФ и других наших партнеров в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕврАзЭС</a>. Экономическую, финансовую помощь со стороны России по поддержке бюджета, социальных выплат на этот непростой период ", - добавил он.Кроме того, на его встречах в Москве "естественно, были просьбы оказания помощи в связи со второй волной пандемии коронавируса". "У нас динамика по заболевшим растет", - пояснил Казакбаев.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581332291.html

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581331156.html

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москва

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан казакбаев, евразийский экономический союз, дмитрий козак, москва, киргизия, в мире