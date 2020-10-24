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https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581332690.html
Глава МИД Киргизии обсудил с Козаком поддержку бюджета республики
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе визита в Москву встретился с замглавы администрации президента РФ Дмитрием... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:51
2020-10-24T17:17
руслан казакбаев
евразийский экономический союз
дмитрий козак
москва
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Киргизии <a href="https://ria.ru/person_ruslan-kazakbaev" target="_blank">Руслан Казакбаев</a> сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе визита в Москву встретился с замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Козаком</a>, с которым обсуждались многие вопросы, в том числе финансовая помощь РФ по поддержке бюджета республики."Встретился с Дмитрием Николаевичем Козаком и со всеми его коллегами. Вы знаете, что российская сторона сыграла важную роль по стабилизации в поствыборной политической ситуации в Кыргызстане, за что мы искренне благодарны", - сказал Казакбаев.По его словам, на встрече с Козаком в целом обсуждали не только политическую ситуацию в Кыргызстане. "В целом (обсуждали) социально-экономическое положение – у меня все вопросы с этим были связаны. Также о работе нашего правительства, политических мероприятиях, которые предстоят нам сейчас одно за одним, конечно, оказание поддержки со стороны РФ и других наших партнеров в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕврАзЭС</a>. Экономическую, финансовую помощь со стороны России по поддержке бюджета, социальных выплат на этот непростой период ", - добавил он.Кроме того, на его встречах в Москве "естественно, были просьбы оказания помощи в связи со второй волной пандемии коронавируса". "У нас динамика по заболевшим растет", - пояснил Казакбаев.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581332291.html
https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581331156.html
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руслан казакбаев, евразийский экономический союз, дмитрий козак, москва, киргизия, в мире

Глава МИД Киргизии обсудил с Козаком поддержку бюджета республики

13:51 24.10.2020 (обновлено: 17:17 24.10.2020)
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев сообщил в интервью РИА Новости, что в ходе визита в Москву встретился с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с которым обсуждались многие вопросы, в том числе финансовая помощь РФ по поддержке бюджета республики.
"Встретился с Дмитрием Николаевичем Козаком и со всеми его коллегами. Вы знаете, что российская сторона сыграла важную роль по стабилизации в поствыборной политической ситуации в Кыргызстане, за что мы искренне благодарны", - сказал Казакбаев.
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 13:45
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По его словам, на встрече с Козаком в целом обсуждали не только политическую ситуацию в Кыргызстане. "В целом (обсуждали) социально-экономическое положение – у меня все вопросы с этим были связаны. Также о работе нашего правительства, политических мероприятиях, которые предстоят нам сейчас одно за одним, конечно, оказание поддержки со стороны РФ и других наших партнеров в рамках ЕврАзЭС. Экономическую, финансовую помощь со стороны России по поддержке бюджета, социальных выплат на этот непростой период ", - добавил он.
Кроме того, на его встречах в Москве "естественно, были просьбы оказания помощи в связи со второй волной пандемии коронавируса". "У нас динамика по заболевшим растет", - пояснил Казакбаев.
Читайте полный текст интервью >>
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Руслан КазакбаевЕвразийский экономический союзДмитрий КозакМоскваКиргизияВ мире
 
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