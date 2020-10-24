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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581327146.html
Глава МИД Киргизии прокомментировал снятие с должности посла в России
Снятие с должности посла Киргизии в РФ Аликбека Джекшенкулова было политическим решением экс-президента Сооронбая Жээнбекова, Бишкек хочет скорее решить вопрос... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:51
2020-10-24T17:18
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Снятие с должности посла <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> в РФ Аликбека Джекшенкулова было политическим решением экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкек</a> хочет скорее решить вопрос с назначением нового, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Руслан Казакбаев."Назначение посла или отзыв посла любой страны является политическим решением страны руководства страны. Я узнал об этом после выхода в правительственных СМИ указа, что одним из последних указов экс-президента Жээнбекова был отзыв посла. Ну, это политическое решение, не могу подробно комментировать этот вопрос", - сказал Казакбаев.По его словам, бывший посол обратился в министерство иностранных дел за разъяснением по этому указу, так как это было политическое решение экс-президента."Что касается назначения на эту должность – это политическая должность, рассматриваются различные кандидатуры, решение будут принимать наш премьер-министр, исполняющий обязанности президента. Кого-то конкретно назвать трудно, официально еще никто не предлагается, а неофициально – как и в любой стране - желающих очень много", - отметил он.Казакбаев также сообщил, что в Киргизии "будут стараться быстрее решить этот вопрос, но конкретных сроков сейчас нет".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.<strong><a href="https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581350205.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581333710.html
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бишкек, киргизия, в мире

Глава МИД Киргизии прокомментировал снятие с должности посла в России

12:51 24.10.2020 (обновлено: 17:18 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Снятие с должности посла Киргизии в РФ Аликбека Джекшенкулова было политическим решением экс-президента Сооронбая Жээнбекова, Бишкек хочет скорее решить вопрос с назначением нового, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Руслан Казакбаев.
"Назначение посла или отзыв посла любой страны является политическим решением страны руководства страны. Я узнал об этом после выхода в правительственных СМИ указа, что одним из последних указов экс-президента Жээнбекова был отзыв посла. Ну, это политическое решение, не могу подробно комментировать этот вопрос", - сказал Казакбаев.
По его словам, бывший посол обратился в министерство иностранных дел за разъяснением по этому указу, так как это было политическое решение экс-президента.
"Что касается назначения на эту должность – это политическая должность, рассматриваются различные кандидатуры, решение будут принимать наш премьер-министр, исполняющий обязанности президента. Кого-то конкретно назвать трудно, официально еще никто не предлагается, а неофициально – как и в любой стране - желающих очень много", - отметил он.
Казакбаев также сообщил, что в Киргизии "будут стараться быстрее решить этот вопрос, но конкретных сроков сейчас нет".
Ситуация в центре Бишкека. 9 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 14:06
Глава МИД Киргизии рассказал о ситуации в республике
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.
Читайте полный текст интервью >>
 
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