https://ria.ru/20201024/kipr-1581334427.html
Глава Кипрской церкви впервые упомянул украинских раскольников
Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав "новую церковь",... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:16
2020-10-24T14:16
2020-10-24T14:16
религия и мировоззрение
религия
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
петр порошенко
украина
справки
в мире
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<strong>АФИНЫ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав "новую церковь", сообщает блог "Свет Фанара".Хризостом во время божественной литургии "впервые упомянул предстоятеля автокефальной церкви Украины, митрополита Киевского и всей Украины Епифаний, тем самым де-факто признавая эту новую Церковь". "Таким образом, Кипрская церковь через своего предстоятеля стала третьей церковью, признавшей ее после Элладской церкви и Александрийского Патриархата", - говорится в сообщении.Блог, освещающий деятельность Константинопольского патриархата, назвал это "примечательным историческим событием, которое имеет большое значение и, конечно же, будет широко обсуждаться, вновь разжигая проблему автокефальной церкви на Украине, которая, казалось, затихла из-за COVID-19".В синодальном бюро информации и общественных связей РИА Новости сказали, что нет никого из ответственных сотрудников, кто мог бы что-то сообщить по этому поводу.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, элладская православная церковь, петр порошенко, украина, справки, в мире
АФИНЫ, 24 окт - РИА Новости. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав "новую церковь", сообщает блог "Свет Фанара".
Хризостом во время божественной литургии "впервые упомянул предстоятеля автокефальной церкви Украины, митрополита Киевского и всей Украины Епифаний, тем самым де-факто признавая эту новую Церковь". "Таким образом, Кипрская церковь через своего предстоятеля стала третьей церковью, признавшей ее после Элладской церкви и Александрийского Патриархата", - говорится в сообщении.
Блог, освещающий деятельность Константинопольского патриархата, назвал это "примечательным историческим событием, которое имеет большое значение и, конечно же, будет широко обсуждаться, вновь разжигая проблему автокефальной церкви на Украине, которая, казалось, затихла из-за COVID-19".
В синодальном бюро информации и общественных связей РИА Новости сказали, что нет никого из ответственных сотрудников, кто мог бы что-то сообщить по этому поводу.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.