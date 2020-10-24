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Шоубиз
https://ria.ru/20201024/kharlamov-1581317208.html
Харламов рассказал, почему постоянно высмеивает Гузееву
Юморист Гарик Харламов объяснил в интервью на YouTube, почему так часто шутит над телеведущей Ларисой Гузеевой. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:08
2020-10-24T11:08
шоубиз
лариса гузеева
знаменитости
звезды
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Юморист <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> объяснил в интервью на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aQkzxnht5XE" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>, почему так часто шутит над телеведущей <a href="http://ria.ru/person_larisa-guzeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ларисой Гузеевой</a>.По словам артиста, все началось с отрывка из мультфильма "Простоквашино" на его странице в Instagram. Озвучка к видео была взята из выпуска передачи "Давай поженимся", где Гузеева нецензурно высказывается в отношении мужчины.После публикации шуточного поста на Харламова обрушилась волна критики.- После этого поднялся какой-то вой, - отметил шоумен в эфире YouTube-шоу "БЕЗ ДУШИ" блогера Данилы Поперечного.Назло хейтерам Гарик Харламов начал вновь и вновь шутить над Ларисой Гузеевой - бить в одну точку. Спустя некоторое время телеведущая не выдержала и ответила комику в очередном выпуске шоу "Давай поженимся!". Артистка заявила, что Харламов ее просто "задолбал".
https://ria.ru/20201017/guzeeva-1580297375.html
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лариса гузеева, знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь)

Харламов рассказал, почему постоянно высмеивает Гузееву

11:08 24.10.2020
 
© YouTube-канал Данилы ПоперечногоКадр YouTube-шоу "Без души"
Кадр YouTube-шоу Без души - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© YouTube-канал Данилы Поперечного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов объяснил в интервью на YouTube, почему так часто шутит над телеведущей Ларисой Гузеевой.
По словам артиста, все началось с отрывка из мультфильма "Простоквашино" на его странице в Instagram. Озвучка к видео была взята из выпуска передачи "Давай поженимся", где Гузеева нецензурно высказывается в отношении мужчины.
После публикации шуточного поста на Харламова обрушилась волна критики.
- После этого поднялся какой-то вой, - отметил шоумен в эфире YouTube-шоу "БЕЗ ДУШИ" блогера Данилы Поперечного.
Назло хейтерам Гарик Харламов начал вновь и вновь шутить над Ларисой Гузеевой - бить в одну точку. Спустя некоторое время телеведущая не выдержала и ответила комику в очередном выпуске шоу "Давай поженимся!". Артистка заявила, что Харламов ее просто "задолбал".
Актриса Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 19:24Шоубиз
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ШоубизЛариса ГузееваЗнаменитостизвездыГарик Харламов (Игорь)
 
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