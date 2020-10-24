https://ria.ru/20201024/karshering-1581347150.html
В Москве выросло число ДТП с пострадавшими с участием машин каршеринга
Согласно статистике аварийности с автомобилями каршеринга в Москве, число ДТП с пострадавшими выросло на 1,8%, а количество погибших не изменилось за девять... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T16:31
2020-10-24T16:31
2020-10-24T16:31
авто
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Согласно статистике аварийности с автомобилями каршеринга в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, число ДТП с пострадавшими выросло на 1,8%, а количество погибших не изменилось за девять месяцев этого года по сравнению с прошлым, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в <a href="https://t.me/DtRoad/4872" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале в субботу."За 9 месяцев 2020 по сравнению с прошлым годом число ДТП с пострадавшими выросло на 1,8%, количество погибших не изменилось, а процент раненых снизился на 6,4%", - говорится в сообщении.В ведомстве попросили тех, кто пользуется каршерингом, соблюдать ПДД, а операторов каршеринга - следить за водителями и не допускать нарушений."На дороге любая ошибка может стоить жизни", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200923/karshering-1577632511.html
1
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, общество