https://ria.ru/20201024/karabakh-1581315186.html

В Карабахе рассказали о мирных жертвах с начала эскалации конфликта

Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил в субботу о 37 погибших и 118 раненых мирных жителях с начала... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:46

2020-10-24T10:46

2020-10-24T12:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581301877_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c2a3a0b6e1391b36892bcb6d42d4f5dc.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости.</strong> Защитник прав человека непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Артак Бегларян сообщил в субботу о 37 погибших и 118 раненых мирных жителях с начала эскалации конфликта."Начиная с 27 сентября в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) погибли как минимум 37 и были ранены как минимум 118 мирных жителей", - сказал Бегларян в ходе брифинга, транслируемого в Facebook.По его словам, с начала эскалации повреждены или полностью уничтожены 10500 объектов частной собственности, 1,5 тысячи инфраструктурные единицы, общественные и производственные объекты, свыше 1,1 тысячи машин.Обмудсмен заявил, что накануне вечером и ночью азербайджанские ВС обстреляли населенные пункты Карабаха, в том числе с использованием РСЗО "Полонез". Он отметил, что ударам подверглись жилые кварталы, производственные объединения.Бегларян обвинил ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в обстрелах ключевых автодорог и инфраструктур с целью углубления гуманитарной катастрофы в Карабахе. "Азербайджанские ВС пытаются взять под прицел дороги и инфраструктуры жизненно важного значения, чтобы углубить гуманитарное бедствие среди жителей Арцаха", - сказал Бегларян.Он заявил, что накануне обстрелу подвергся города Бердзор (Лачин). "Это говорит о том, что азербайджанские ВС пытаются держать под огнем дорогу, связывающую <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> и Арцах, по возможности нарушить коммуникации между двумя республиками, имеющие большое гуманитарное значение", - заявил Бегларян.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201024/karabakh-1581296577.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/putin-1580119421.html

2

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ситуация в Карабахе: звуки взрывов и сирены в Степанакерте Азербайджан наносит удары мощными ракетами по гражданским районам столицы Степанакерта. Данных о жертвах пока нет. 2020-10-24T10:46 true PT1M17S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире