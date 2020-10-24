https://ria.ru/20201024/karabakh-1581290908.html

Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что в результате последнего конфликта 90 тысяч человек стали беженцами. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T00:29

2020-10-24T00:29

2020-10-24T00:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограб Мнацаканян</a> заявил, что в результате последнего конфликта 90 тысяч человек стали беженцами.По его словам, было разрушено до 8 тысяч объектов инфраструктуры."Это должно закончиться", - заявил Мнацаканян.При этом он назвал "полностью нерелевантными" вопросы об обвинениях Азербайджана в адрес Армении в ударах по гражданской инфраструктуре.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире