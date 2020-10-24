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https://ria.ru/20201024/joyce-1580718531.html
Дом из рассказа Джеймса Джойса превратят в хостел, несмотря на протесты
Власти Дублина дали добро на обустройство гостиницы в доме, который стал знаменитым благодаря рассказу Джеймса Джойса "Мертвые" из сборника "Дублинцы", сообщает РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T07:19
2020-10-24T07:19
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости</strong>. Власти Дублина дали добро на обустройство гостиницы в доме, который стал знаменитым благодаря рассказу Джеймса Джойса "Мертвые" из сборника "Дублинцы", <a href="https://www.theguardian.com/books/2020/oct/19/controversial-plans-to-develop-james-joyce-house-into-hostel-approved" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Само здание было построено в 1775 году, и когда-то здесь когда жили двоюродные бабушки Джойса. В городе его называют "Домом мертвых", именно в нем разворачивается действие рассказа писателя 1914 год, который считаются шедевром новеллистики. Городской совет Дублина в 2017 году разрешил купить этот дом двум частным инвесторам за 650 тысяч евро. О планах превращения его в гостиницу стало известно в 2019 году. Тогда же 99 писателей, включая Салли Руни и Салмана Рушди, подписали петицию против этого предложения, поскольку оно "уничтожит важную часть культурной истории Ирландии". Министерство культуры страны также высказалось против. Тем не менее, власти Дублина поддержали проект, поскольку здание важно сохранить: "Текущее его состояние вызывает опасения, а предложенный вариант использования станет лучшим способом обеспечить его сохранность в долгосрочной перспективе". Строители отказались от первоначальных планов расширить заднюю часть дома. Противникам проекта эта идея сразу не понравилась: они начали беспокоиться, что внешний вид здания непоправимо изменится.
https://realty.ria.ru/20201021/snos-1580860001.html
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салли руни , книги, новости культуры, новости - туризм, салман рушди, дублин

Дом из рассказа Джеймса Джойса превратят в хостел, несмотря на протесты

07:19 24.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Rrburke / Дом в Дублине из рассказа Джеймса Джойса "Мертвые"
Дом в Дублине из рассказа Джеймса Джойса Мертвые - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Rrburke /
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Власти Дублина дали добро на обустройство гостиницы в доме, который стал знаменитым благодаря рассказу Джеймса Джойса "Мертвые" из сборника "Дублинцы", сообщает The Guardian.
Само здание было построено в 1775 году, и когда-то здесь когда жили двоюродные бабушки Джойса. В городе его называют "Домом мертвых", именно в нем разворачивается действие рассказа писателя 1914 год, который считаются шедевром новеллистики.
Городской совет Дублина в 2017 году разрешил купить этот дом двум частным инвесторам за 650 тысяч евро. О планах превращения его в гостиницу стало известно в 2019 году. Тогда же 99 писателей, включая Салли Руни и Салмана Рушди, подписали петицию против этого предложения, поскольку оно "уничтожит важную часть культурной истории Ирландии".
Министерство культуры страны также высказалось против.
Тем не менее, власти Дублина поддержали проект, поскольку здание важно сохранить: "Текущее его состояние вызывает опасения, а предложенный вариант использования станет лучшим способом обеспечить его сохранность в долгосрочной перспективе".
Строители отказались от первоначальных планов расширить заднюю часть дома. Противникам проекта эта идея сразу не понравилась: они начали беспокоиться, что внешний вид здания непоправимо изменится.
Старые дома на Остоженке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 16:55
Можно ли сносить и реконструировать старые здания?
 
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