https://ria.ru/20201024/istrebitel-1581357359.html
Назван создатель американского истребителя шестого поколения
Popular Mechanics назвал вероятного разработчика истребителя последнего поколения для военно-воздушных сил США. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T18:08
2020-10-24T18:08
2020-10-24T18:08
ввс сша
f-22
lockheed martin
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151318/11/1513181147_0:176:3783:2304_1400x0_80_0_0_a5c6b98629bf06994ef70ec63030f97f.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Журнал<strong> </strong><a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank">Popular Mechanics</a> назвал вероятного разработчика истребителя последнего поколения для военно-воздушных сил США.По мнению автора статьи, доходы и расходы компании говорят о том, что Lockheed Martin разрабатывает "большое и таинственное изделие".Предполагается, что секретный самолет шестого поколения, входящий в программу Next Generation Air Dominance (Следующее поколение господства в воздухе. – Прим. ред.), должен в конце концов заменить истребитель <a href="http://ria.ru/product_F_22/" target="_blank" data-auto="true">F-22</a> Raptor. Программа предназначена для обеспечения превосходства <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> в будущих конфликтах с потенциальными противниками вроде Китая и России, пишет журнал.
https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581321246.html
6
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151318/11/1513181147_238:0:3545:2480_1400x0_80_0_0_a387263b22124891f65b28966ea5a290.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс сша, f-22, lockheed martin , сша, в мире