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Назван создатель американского истребителя шестого поколения
Popular Mechanics назвал вероятного разработчика истребителя последнего поколения для военно-воздушных сил США. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T18:08
2020-10-24T18:08
ввс сша
f-22
lockheed martin
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Журнал<strong> </strong><a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank">Popular Mechanics</a> назвал вероятного разработчика истребителя последнего поколения для военно-воздушных сил США.По мнению автора статьи, доходы и расходы компании говорят о том, что Lockheed Martin разрабатывает "большое и таинственное изделие".Предполагается, что секретный самолет шестого поколения, входящий в программу Next Generation Air Dominance (Следующее поколение господства в воздухе. – Прим. ред.), должен в конце концов заменить истребитель <a href="http://ria.ru/product_F_22/" target="_blank" data-auto="true">F-22</a> Raptor. Программа предназначена для обеспечения превосходства <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> в будущих конфликтах с потенциальными противниками вроде Китая и России, пишет журнал.
https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581321246.html
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ввс сша, f-22, lockheed martin , сша, в мире

Назван создатель американского истребителя шестого поколения

18:08 24.10.2020
 
© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе
Военнослужащие ВВС США на авиабазе - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журнал Popular Mechanics назвал вероятного разработчика истребителя последнего поколения для военно-воздушных сил США.
"Финансовый директор Lockheed Martin Кен Поссенриеде намекнул, что аэрокосмический гигант работает на созданием нового самолета – и подсказки говорят о том, что речь может идти о новом секретном истребителе для ВВС", - пишет издание.
По мнению автора статьи, доходы и расходы компании говорят о том, что Lockheed Martin разрабатывает "большое и таинственное изделие".
Предполагается, что секретный самолет шестого поколения, входящий в программу Next Generation Air Dominance (Следующее поколение господства в воздухе. – Прим. ред.), должен в конце концов заменить истребитель F-22 Raptor. Программа предназначена для обеспечения превосходства ВВС США в будущих конфликтах с потенциальными противниками вроде Китая и России, пишет журнал.
Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проведимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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ВВС СШАF-22Lockheed MartinСШАВ мире
 
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