https://ria.ru/20201024/istrebitel-1581357359.html

Назван создатель американского истребителя шестого поколения

Popular Mechanics назвал вероятного разработчика истребителя последнего поколения для военно-воздушных сил США. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T18:08

2020-10-24T18:08

2020-10-24T18:08

ввс сша

f-22

lockheed martin

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Журнал<strong> </strong><a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank">Popular Mechanics</a> назвал вероятного разработчика истребителя последнего поколения для военно-воздушных сил США.По мнению автора статьи, доходы и расходы компании говорят о том, что Lockheed Martin разрабатывает "большое и таинственное изделие".Предполагается, что секретный самолет шестого поколения, входящий в программу Next Generation Air Dominance (Следующее поколение господства в воздухе. – Прим. ред.), должен в конце концов заменить истребитель <a href="http://ria.ru/product_F_22/" target="_blank" data-auto="true">F-22</a> Raptor. Программа предназначена для обеспечения превосходства <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> в будущих конфликтах с потенциальными противниками вроде Китая и России, пишет журнал.

https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581321246.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, f-22, lockheed martin , сша, в мире