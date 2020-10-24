https://ria.ru/20201024/istrebitel-1581345828.html

Истребитель F-35 не прорвет российскую оборону, считают в Госдуме

Характеристики американского истребителя F-35 на сегодняшний день не позволяют превзойти средства ПВО вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T16:20

2020-10-24T16:20

2020-10-24T16:20

юрий швыткин

f-35

европа

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Характеристики американского истребителя <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a> на сегодняшний день не позволяют превзойти средства ПВО вооруженных сил РФ, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_SHvytkin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Швыткин</a>.Ранее аналитики стратегического аналитического центра RAND рассказали в докладе, что американский истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолетом, который сможет противостоять России в случае возможного конфликта в Европе. По их мнению, в случае боевых действий, F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести "значительный вклад с первых часов конфликта". Таким образом, страны альянса, подписавшие контракт на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя, считают в организации."Вообще российская система ПВО - самая совершенная в мире. При этом нужно отметить, что средства борьбы с воздушными целями противника - это не только непосредственно ПВО, но и ряд других возможностей, в том числе электронная борьба и так далее. Поэтому, безусловно, нельзя сказать, что самолет F-35 плохой, но его характеристики на сегодняшний день не позволяют превзойти средства противовоздушной обороны вооруженных сил РФ", - сказал Швыткин РИА Новости.Парламентарий добавил, что продвижение самолета F-35 в страны <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> еще раз подчеркивает лоббирование военно-промышленного комплекса <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и навязывание его Европе.

https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581321246.html

https://ria.ru/20200428/1570648284.html

Stas Dremov Конечно не прорвет, он зайдет, отработает и выйдет. 46

Сергей Почитай, мож поумнеешь )) ria.ru/20201008/istrebitel-f-35-1578669097.html 28

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европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий швыткин, f-35, европа, сша, в мире