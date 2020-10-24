Схиархимандрита Иоанникия из Ивановской области запретили в служении
18:46 24.10.2020 (обновлено: 22:00 24.10.2020)
© Фото : группа "чихачево †схиархимандрит о.Иоанникий†"/ВконтактеНастоятель Никольского прихода в Ивановской области Иоанникий
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Настоятеля Никольского прихода в Ивановской области Иоанникия, в отношении которого проводится доследственная проверка, освободили от должности и запретили в священнослужении до рассмотрения его дела в епархиальном суде, сообщает пресс-служба Кинешемской епархии Ивановской митрополии Московского патриархата.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко ("Единая Россия") после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. По словам Рыбиной, паломникам якобы ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают. Данная информация сейчас проверяется в рамках доследственной проверки следственными органами СК России по Ивановской области.
"В связи с выявленными многочисленными пастырскими и каноническими нарушениями в обустройстве приходской жизни, что привело к крайне негативным последствиям на Никольском приходе села Чихачево Верхнеландеховского района Ивановской области, нарушениями норм Устава Русской Православной Церкви, а также священнической присяги схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) освобожден от должности настоятеля прихода и запрещен в священнослужении вплоть до рассмотрения его дела в епархиальном суде", - говорится в сообщении.
Епархиальное управление напоминает, что Преосвященнейший епископ Кинешемский и Палехский Иларион не благословляет паломнические поездки в Чихачево.
Известный сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин заявлял, что деятельность общины схиархимандрита Иоанникия в Ивановской области имеет все признаки секты, самого схимника уже можно было бы запретить в служении. Кроме того, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов сообщал РИА Новости, что схиархимандрит Иоанникий уже почти полностью разорвал отношения со своим правящим архиереем, ситуация с ним и его общиной быстро движется к "сектантскому расколу".