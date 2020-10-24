https://ria.ru/20201024/ioannikiy-1581362241.html

Схиархимандрита Иоанникия из Ивановской области запретили в служении

Настоятеля Никольского прихода в Ивановской области Иоанникия, в отношении которого проводится доследственная проверка, освободили от должности и запретили в... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T18:46

2020-10-24T18:46

2020-10-24T22:00

религия

религия и мировоззрение

евгений марченко

александр дворкин

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

ивановская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581363698_0:94:420:330_1400x0_80_0_0_3e6e7159e33be299f592a2f50ea6c3d7.jpg

<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Настоятеля Никольского прихода в Ивановской области Иоанникия, в отношении которого проводится доследственная проверка, освободили от должности и запретили в священнослужении до рассмотрения его дела в епархиальном суде, сообщает пресс-служба Кинешемской епархии Ивановской митрополии Московского патриархата.Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Marchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Марченко</a> ("Единая Россия") после обращения местной жительницы направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. По словам Рыбиной, паломникам якобы ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают. Данная информация сейчас проверяется в рамках доследственной проверки следственными органами СК России по Ивановской области."В связи с выявленными многочисленными пастырскими и каноническими нарушениями в обустройстве приходской жизни, что привело к крайне негативным последствиям на Никольском приходе села Чихачево Верхнеландеховского района Ивановской области, нарушениями норм Устава Русской Православной Церкви, а также священнической присяги схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) освобожден от должности настоятеля прихода и запрещен в священнослужении вплоть до рассмотрения его дела в епархиальном суде", - говорится в сообщении.Епархиальное управление напоминает, что Преосвященнейший епископ Кинешемский и Палехский Иларион не благословляет паломнические поездки в Чихачево.Известный сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dvorkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дворкин</a> заявлял, что деятельность общины схиархимандрита Иоанникия в Ивановской области имеет все признаки секты, самого схимника уже можно было бы запретить в служении. Кроме того, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов сообщал РИА Новости, что схиархимандрит Иоанникий уже почти полностью разорвал отношения со своим правящим архиереем, ситуация с ним и его общиной быстро движется к "сектантскому расколу".

https://ria.ru/20200914/monakhi-1577233750.html

https://ria.ru/20200910/sergiy-1577038602.html

8

ивановская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, евгений марченко, александр дворкин, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, ивановская область