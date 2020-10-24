https://ria.ru/20201024/imena-1581323808.html

Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье

В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена новорожденных с начала года, сообщает РИАМО. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T12:27

2020-10-24T12:27

2020-10-24T13:03

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена новорожденных с начала года, сообщает<a href="https://riamo.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> РИАМО.</a>Так, среди девочек были зарегистрированы Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира, а среди мальчиков — Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав.Как отметили в ведомстве, несмотря на появление таких оригинальных имен, самыми популярными в регионе остаются привычные Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.Всего с начала года в Подмосковье родилось более 60 тысяч детей.

https://ria.ru/20201004/brukhunova-1578186112.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество