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Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье
В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена новорожденных с начала года, сообщает РИАМО. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:27
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московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена новорожденных с начала года, сообщает<a href="https://riamo.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> РИАМО.</a>Так, среди девочек были зарегистрированы Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира, а среди мальчиков — Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав.Как отметили в ведомстве, несмотря на появление таких оригинальных имен, самыми популярными в регионе остаются привычные Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.Всего с начала года в Подмосковье родилось более 60 тысяч детей.
https://ria.ru/20201004/brukhunova-1578186112.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), общество

Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье

12:27 24.10.2020 (обновлено: 13:03 24.10.2020)
 
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Depositphotos / inarik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена новорожденных с начала года, сообщает РИАМО.
Так, среди девочек были зарегистрированы Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира, а среди мальчиков — Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав.
Как отметили в ведомстве, несмотря на появление таких оригинальных имен, самыми популярными в регионе остаются привычные Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.
Всего с начала года в Подмосковье родилось более 60 тысяч детей.
Cупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 17:02Шоубиз
Жена Петросяна объяснила необычное имя сына
 
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Московская область (Подмосковье)Общество
 
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