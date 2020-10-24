https://ria.ru/20201024/imena-1581323808.html
Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье
В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена новорожденных с начала года, сообщает РИАМО. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:27
2020-10-24T12:27
2020-10-24T13:03
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1400x0_80_0_0_2c0ea90620e8379a9fc906a5d0b60823.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена новорожденных с начала года, сообщает<a href="https://riamo.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> РИАМО.</a>Так, среди девочек были зарегистрированы Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира, а среди мальчиков — Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав.Как отметили в ведомстве, несмотря на появление таких оригинальных имен, самыми популярными в регионе остаются привычные Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.Всего с начала года в Подмосковье родилось более 60 тысяч детей.
https://ria.ru/20201004/brukhunova-1578186112.html
3
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:33:5332:4032_1400x0_80_0_0_873ae33506403551283cd195d6f6b043.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
В Главном управлении ЗАГС Московской области назвали самые необычные имена новорожденных с начала года, сообщает РИАМО.
Так, среди девочек были зарегистрированы Евангелина, Ренавия, Эсмеральда и Властимира, а среди мальчиков — Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав.
Как отметили в ведомстве, несмотря на появление таких оригинальных имен, самыми популярными в регионе остаются привычные Мария, Анна, София, Александр, Михаил и Максим.
Всего с начала года в Подмосковье родилось более 60 тысяч детей.