https://ria.ru/20201024/hanks-1581203206.html

Том Хэнкс сыграл журналиста в вестерне "Новости со всего света"

На YouTube-канале Universal Pictures выложен полноценный трейлер вестерна "Новости со всего света", в котором Том Хэнкс играет журналиста-ковбоя,... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T04:54

2020-10-24T04:54

2020-10-24T04:54

культура

кино и сериалы

новости культуры

том хэнкс

техас

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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Universal Pictures <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ozN_53aCxig&feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> полноценный трейлер вестерна "Новости со всего света", в котором Том Хэнкс играет журналиста-ковбоя, путешествующего по Дикому Западу.Его герой — ветеран Гражданской войны капитан Джефферсон Кайл Кидд сообщает новости местному населению. В Техасе он знакомится с 10-летней девочкой (Джоанной), ее с рождения воспитывали индейцы, а теперь предстоит вернуться к биологическим родственникам. Кидд берется ей помочь, и они вдвоем с Джоанной отправляются в опасное путешествие. "Ей нужно смеяться и мечтать. Ей нужны новые воспоминания", — говорит о ребенке персонаж Тома Хэнкса в трейлере. Режиссер ленты Пол Гринграсс, у которого актер снимался в триллере "Капитан Филлипс" (2013). В основе проекта одноименный роман Полетт Джилес 2016 года.Премьера "Новостей со всего света" запланирована на 25 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20200925/hanks-1577718474.html

техас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, техас