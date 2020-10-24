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https://ria.ru/20201024/hanks-1581203206.html
Том Хэнкс сыграл журналиста в вестерне "Новости со всего света"
На YouTube-канале Universal Pictures выложен полноценный трейлер вестерна "Новости со всего света", в котором Том Хэнкс играет журналиста-ковбоя,... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T04:54
2020-10-24T04:54
культура
кино и сериалы
новости культуры
том хэнкс
техас
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Universal Pictures <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ozN_53aCxig&amp;feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> полноценный трейлер вестерна "Новости со всего света", в котором Том Хэнкс играет журналиста-ковбоя, путешествующего по Дикому Западу.Его герой — ветеран Гражданской войны капитан Джефферсон Кайл Кидд сообщает новости местному населению. В Техасе он знакомится с 10-летней девочкой (Джоанной), ее с рождения воспитывали индейцы, а теперь предстоит вернуться к биологическим родственникам. Кидд берется ей помочь, и они вдвоем с Джоанной отправляются в опасное путешествие. "Ей нужно смеяться и мечтать. Ей нужны новые воспоминания", — говорит о ребенке персонаж Тома Хэнкса в трейлере. Режиссер ленты Пол Гринграсс, у которого актер снимался в триллере "Капитан Филлипс" (2013). В основе проекта одноименный роман Полетт Джилес 2016 года.Премьера "Новостей со всего света" запланирована на 25 декабря 2020 года.
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кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, техас

Том Хэнкс сыграл журналиста в вестерне "Новости со всего света"

04:54 24.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures выложен полноценный трейлер вестерна "Новости со всего света", в котором Том Хэнкс играет журналиста-ковбоя, путешествующего по Дикому Западу.
Его герой — ветеран Гражданской войны капитан Джефферсон Кайл Кидд сообщает новости местному населению. В Техасе он знакомится с 10-летней девочкой (Джоанной), ее с рождения воспитывали индейцы, а теперь предстоит вернуться к биологическим родственникам.
Кидд берется ей помочь, и они вдвоем с Джоанной отправляются в опасное путешествие.
"Ей нужно смеяться и мечтать. Ей нужны новые воспоминания", — говорит о ребенке персонаж Тома Хэнкса в трейлере.
Режиссер ленты Пол Гринграсс, у которого актер снимался в триллере "Капитан Филлипс" (2013). В основе проекта одноименный роман Полетт Джилес 2016 года.
Премьера "Новостей со всего света" запланирована на 25 декабря 2020 года.
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