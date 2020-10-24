Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201024/gubin-1581295545.html
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Тарас Ващишин, продюсер музыканта Андрея Губина, рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что артист не появляется на публике, так как хочет отдохнуть. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T04:48
2020-10-24T04:49
шоубиз
андрей губин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_0:14:591:346_1400x0_80_0_0_d5359f1d7c411a2cbd1bf49d46a9735d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Тарас Ващишин, продюсер музыканта <a href="https://ria.ru/person_andrey-gubin/" target="_blank">Андрея Губина</a>, рассказал в интервью порталу <a href="https://teleprogramma.pro/" target="_blank">Teleprogramma.pro</a>, что артист не появляется на публике, так как хочет отдохнуть.Ранее СМИ обратили внимание на то, что Губин с июля не появлялся на публике, из-за чего коллеги артиста забили тревогу."Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине. Тем более он человек творческий. Мы с ним общаемся, контактируем", - заявил продюсер.Он добавил, что также была приостановлена запись нового альбома музыканта. "Все находится в подготовительном периоде. Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо", — заключил Ващишин.Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода". Как рассказал сам артист, его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке. По сообщениям СМИ, причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.
https://ria.ru/20190120/1549615505.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_77:0:548:353_1400x0_80_0_0_e55dcda8cd7c52349e70b3e6babe3fe5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей губин, россия

Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"

04:48 24.10.2020 (обновлено: 04:49 24.10.2020)
 
© Фото : сайт Андрея ГубинаАндрей Губин во время пресс-конференции
Андрей Губин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : сайт Андрея Губина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Тарас Ващишин, продюсер музыканта Андрея Губина, рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что артист не появляется на публике, так как хочет отдохнуть.
Ранее СМИ обратили внимание на то, что Губин с июля не появлялся на публике, из-за чего коллеги артиста забили тревогу.
"Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине. Тем более он человек творческий. Мы с ним общаемся, контактируем", - заявил продюсер.
Он добавил, что также была приостановлена запись нового альбома музыканта. "Все находится в подготовительном периоде. Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо", — заключил Ващишин.
Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода". Как рассказал сам артист, его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке. По сообщениям СМИ, причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.
Стоп-кадр передачи Сегодня вечером. 19 января 2019 - РИА Новости, 1920, 20.01.2019
20 января 2019, 00:50Культура
Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
 
Обсудить1
ШоубизАндрей ГубинРоссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния