https://ria.ru/20201024/gubin-1581295545.html
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Тарас Ващишин, продюсер музыканта Андрея Губина, рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что артист не появляется на публике, так как хочет отдохнуть. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T04:48
2020-10-24T04:48
2020-10-24T04:49
шоубиз
андрей губин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_0:14:591:346_1400x0_80_0_0_d5359f1d7c411a2cbd1bf49d46a9735d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Тарас Ващишин, продюсер музыканта <a href="https://ria.ru/person_andrey-gubin/" target="_blank">Андрея Губина</a>, рассказал в интервью порталу <a href="https://teleprogramma.pro/" target="_blank">Teleprogramma.pro</a>, что артист не появляется на публике, так как хочет отдохнуть.Ранее СМИ обратили внимание на то, что Губин с июля не появлялся на публике, из-за чего коллеги артиста забили тревогу."Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине. Тем более он человек творческий. Мы с ним общаемся, контактируем", - заявил продюсер.Он добавил, что также была приостановлена запись нового альбома музыканта. "Все находится в подготовительном периоде. Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо", — заключил Ващишин.Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода". Как рассказал сам артист, его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке. По сообщениям СМИ, причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.
https://ria.ru/20190120/1549615505.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_77:0:548:353_1400x0_80_0_0_e55dcda8cd7c52349e70b3e6babe3fe5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей губин, россия
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.
Тарас Ващишин, продюсер музыканта Андрея Губина
, рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro
, что артист не появляется на публике, так как хочет отдохнуть.
Ранее СМИ обратили внимание на то, что Губин с июля не появлялся на публике, из-за чего коллеги артиста забили тревогу.
"Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине. Тем более он человек творческий. Мы с ним общаемся, контактируем", - заявил продюсер.
Он добавил, что также была приостановлена запись нового альбома музыканта. "Все находится в подготовительном периоде. Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо", — заключил Ващишин.
Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода". Как рассказал сам артист, его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке. По сообщениям СМИ, причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.