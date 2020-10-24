https://ria.ru/20201024/gubin-1581295545.html

Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"

Тарас Ващишин, продюсер музыканта Андрея Губина, рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что артист не появляется на публике, так как хочет отдохнуть. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T04:48

2020-10-24T04:48

2020-10-24T04:49

шоубиз

андрей губин

россия

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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Тарас Ващишин, продюсер музыканта <a href="https://ria.ru/person_andrey-gubin/" target="_blank">Андрея Губина</a>, рассказал в интервью порталу <a href="https://teleprogramma.pro/" target="_blank">Teleprogramma.pro</a>, что артист не появляется на публике, так как хочет отдохнуть.Ранее СМИ обратили внимание на то, что Губин с июля не появлялся на публике, из-за чего коллеги артиста забили тревогу."Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине. Тем более он человек творческий. Мы с ним общаемся, контактируем", - заявил продюсер.Он добавил, что также была приостановлена запись нового альбома музыканта. "Все находится в подготовительном периоде. Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо", — заключил Ващишин.Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода". Как рассказал сам артист, его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке. По сообщениям СМИ, причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.

https://ria.ru/20190120/1549615505.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей губин, россия