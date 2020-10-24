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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/germaniya-1581320995.html
Меркель предрекла Германии "тяжелые месяцы" из-за пандемии
Пандемия коронавируса в ФРГ сейчас распространяется более быстрыми темпами, чем в начале года, предстоят тяжёлые месяцы, заявила в субботу в традиционном... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:50
2020-10-24T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> сейчас распространяется более быстрыми темпами, чем в начале года, предстоят тяжёлые месяцы, заявила в субботу в традиционном видеообращении канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>."Сейчас мы находимся в очень серьезной фазе пандемии коронавируса. Количество новых случаев заражения увеличивается не по дням, а по часам. Пандемия снова быстро распространяется, быстрее, чем в начале более полугода назад", - заявила канцлер.В видеообращении Меркель призвала сограждан отказаться от поездок, встреч вне дома и участия в мероприятиях."Я прошу вас: воздержитесь от любой поездки, которая на самом деле не является обязательной, от любого торжества, которое на самом деле не является обязательным. По возможности оставайтесь дома по месту жительства", - сказала канцлер.Она добавила, что, хотя в отдельных случаях отказаться от этого сложно, сделать это необходимо для сохранения собственного и чужого здоровья. Контроль за пандемией необходим, чтобы "наша система здравоохранения не перегружалась, чтобы наши детские школы и детские сады оставались открытыми, для нашей экономики и наших интересов", добавила она.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/vaktsina-1581175311.html
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

Меркель предрекла Германии "тяжелые месяцы" из-за пандемии

11:50 24.10.2020
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса в ФРГ сейчас распространяется более быстрыми темпами, чем в начале года, предстоят тяжёлые месяцы, заявила в субботу в традиционном видеообращении канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Сейчас мы находимся в очень серьезной фазе пандемии коронавируса. Количество новых случаев заражения увеличивается не по дням, а по часам. Пандемия снова быстро распространяется, быстрее, чем в начале более полугода назад", - заявила канцлер.

"Сравнительно расслабленное лето закончилось, впереди нас ждут тяжелые месяцы. Какой будет зима, каким будет наше Рождество, мы решим в ближайшие дни и недели. Мы все решаем это своими действиями", - сказала она.

В видеообращении Меркель призвала сограждан отказаться от поездок, встреч вне дома и участия в мероприятиях.
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"Я прошу вас: воздержитесь от любой поездки, которая на самом деле не является обязательной, от любого торжества, которое на самом деле не является обязательным. По возможности оставайтесь дома по месту жительства", - сказала канцлер.
Она добавила, что, хотя в отдельных случаях отказаться от этого сложно, сделать это необходимо для сохранения собственного и чужого здоровья. Контроль за пандемией необходим, чтобы "наша система здравоохранения не перегружалась, чтобы наши детские школы и детские сады оставались открытыми, для нашей экономики и наших интересов", добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
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