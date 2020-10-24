https://ria.ru/20201024/germaniya-1581320995.html

Меркель предрекла Германии "тяжелые месяцы" из-за пандемии

Пандемия коронавируса в ФРГ сейчас распространяется более быстрыми темпами, чем в начале года, предстоят тяжёлые месяцы, заявила в субботу в традиционном... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T11:50

2020-10-24T11:50

2020-10-24T11:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6d560480060b95fd0ee7396f82d24e45.jpg

<strong>БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> сейчас распространяется более быстрыми темпами, чем в начале года, предстоят тяжёлые месяцы, заявила в субботу в традиционном видеообращении канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>."Сейчас мы находимся в очень серьезной фазе пандемии коронавируса. Количество новых случаев заражения увеличивается не по дням, а по часам. Пандемия снова быстро распространяется, быстрее, чем в начале более полугода назад", - заявила канцлер.В видеообращении Меркель призвала сограждан отказаться от поездок, встреч вне дома и участия в мероприятиях."Я прошу вас: воздержитесь от любой поездки, которая на самом деле не является обязательной, от любого торжества, которое на самом деле не является обязательным. По возможности оставайтесь дома по месту жительства", - сказала канцлер.Она добавила, что, хотя в отдельных случаях отказаться от этого сложно, сделать это необходимо для сохранения собственного и чужого здоровья. Контроль за пандемией необходим, чтобы "наша система здравоохранения не перегружалась, чтобы наши детские школы и детские сады оставались открытыми, для нашей экономики и наших интересов", добавила она.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/vaktsina-1581175311.html

https://ria.ru/20201023/stress-1581164912.html

4

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире