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В сериале HBO упомянули фейк о "сговоре" Sputnik с Трампом
В мини-сериале HBO "Правило Коми" упомянули фейк о том, что агентство Sputnik якобы сливало данные об избирательной кампании Хиллари Клинтон ее сопернику... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T21:29
2020-10-24T22:17
фбр
джеймс коми
дональд трамп
хиллари клинтон
wikileaks
сша
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>В мини-сериале <a href="http://ria.ru/organization_HBO/" target="_blank" data-auto="true">HBO</a> "Правило Коми" упомянули фейк о том, что агентство Sputnik якобы сливало данные об избирательной кампании <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a> ее сопернику <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>.Сериал основан на мемуарах тогдашнего директора <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Komi/" target="_blank" data-auto="true">Джеймса Коми</a>. В нем глава бюро обвиняет Трампа в "связях" с Москвой.Герой Коми, которого сыграл актер Джефф Дэниэлс, повторяет опровергнутые четыре года назад утверждения о том, что Sputnik "поставляет" Трампу информацию."Мы видим пропаганду о госсекретаре Клинтон от Sputnik Radio и Russia Today, появляющуюся дословно в речах Трампа", — говорит один из федералов в сериале.Как отметили в Sputnik, HBO не связалась с офисами агентства в Вашингтоне, Эдинбурге или в Москве, прежде чем вписать этот отрывок в сценарий.Сотрудники телесети также не стали проверять статьи, разоблачающие сфабрикованные тексты журналиста Newsweek Курта Эйхенвальда — множество таких публикаций можно найти в Google. Именно Эйхенвальд обратил внимание на ошибку в материале экс-редактора Sputnik Билла Морана, на основании которой заявил, что президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп будто бы "вступил в сговор с Россией".В октябре 2016 года Моран наткнулся в интернете на отрывки из переписки окружения Хиллари Клинтон, которые опубликовал WikiLeaks. Редактор решил довериться записи в Twitter и процитировал в Sputnik письмо советника Клинтон Сидни Блюменталя, якобы признавшего ее ответственность за гибель американцев в теракте в ливийском Бенгази.Через 20 минут Моран понял, что речь шла не о словах советника, а о статье журналиста Эйхенвальда, которую цитировал Блюменталь. После этого он допустил вторую ошибку, удалив статью без формальной поправки или аннулирования.В тот же день, вслед за Мораном, на предвыборном митинге популярный твит процитировал Дональд Трамп. Из этого Эйхенвальд сделал вывод, что Sputnik и Трамп якобы находятся в "сговоре" или получают распоряжения из Кремля, и написал об этом статью для Newsweek.Публикацию сразу же стали активно обсуждать в Сети. Среди ее критиков оказалась даже газета The Washington Post, которая обычно не ставит под сомнения теории американской разведки о "руке Москвы" на выборах. В этом случае в издании прямо заявили, что Эйхенвальд "по меньшей мере вводит в заблуждение" читателей.В свою очередь, журналист популярного интернет-ресурса BuzzFeed Джон Пассантино доказал, что Трамп и редактор Sputnik цитировали один и тот же ошибочный твит, так что предположения о сговоре беспочвенны.Позже по результатам внесудебного соглашения Newsweek удалил сфабрикованные публикации Эйхенвальда.
https://ria.ru/20200819/1576010591.html
https://ria.ru/20201023/vybory-1581116635.html
https://ria.ru/20201023/trump-1581117223.html
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фбр, джеймс коми, дональд трамп, хиллари клинтон, wikileaks, сша

В сериале HBO упомянули фейк о "сговоре" Sputnik с Трампом

21:29 24.10.2020 (обновлено: 22:17 24.10.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В мини-сериале HBO "Правило Коми" упомянули фейк о том, что агентство Sputnik якобы сливало данные об избирательной кампании Хиллари Клинтон ее сопернику Дональду Трампу.
Сериал основан на мемуарах тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми. В нем глава бюро обвиняет Трампа в "связях" с Москвой.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 22:22
Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о "сговоре Трампа с Россией"
Герой Коми, которого сыграл актер Джефф Дэниэлс, повторяет опровергнутые четыре года назад утверждения о том, что Sputnik "поставляет" Трампу информацию.
"Мы видим пропаганду о госсекретаре Клинтон от Sputnik Radio и Russia Today, появляющуюся дословно в речах Трампа", — говорит один из федералов в сериале.
Как отметили в Sputnik, HBO не связалась с офисами агентства в Вашингтоне, Эдинбурге или в Москве, прежде чем вписать этот отрывок в сценарий.
Сотрудники телесети также не стали проверять статьи, разоблачающие сфабрикованные тексты журналиста Newsweek Курта Эйхенвальда — множество таких публикаций можно найти в Google. Именно Эйхенвальд обратил внимание на ошибку в материале экс-редактора Sputnik Билла Морана, на основании которой заявил, что президент США Дональд Трамп будто бы "вступил в сговор с Россией".
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В октябре 2016 года Моран наткнулся в интернете на отрывки из переписки окружения Хиллари Клинтон, которые опубликовал WikiLeaks. Редактор решил довериться записи в Twitter и процитировал в Sputnik письмо советника Клинтон Сидни Блюменталя, якобы признавшего ее ответственность за гибель американцев в теракте в ливийском Бенгази.
Через 20 минут Моран понял, что речь шла не о словах советника, а о статье журналиста Эйхенвальда, которую цитировал Блюменталь. После этого он допустил вторую ошибку, удалив статью без формальной поправки или аннулирования.
В тот же день, вслед за Мораном, на предвыборном митинге популярный твит процитировал Дональд Трамп. Из этого Эйхенвальд сделал вывод, что Sputnik и Трамп якобы находятся в "сговоре" или получают распоряжения из Кремля, и написал об этом статью для Newsweek.
Публикацию сразу же стали активно обсуждать в Сети. Среди ее критиков оказалась даже газета The Washington Post, которая обычно не ставит под сомнения теории американской разведки о "руке Москвы" на выборах. В этом случае в издании прямо заявили, что Эйхенвальд "по меньшей мере вводит в заблуждение" читателей.
В свою очередь, журналист популярного интернет-ресурса BuzzFeed Джон Пассантино доказал, что Трамп и редактор Sputnik цитировали один и тот же ошибочный твит, так что предположения о сговоре беспочвенны.
Позже по результатам внесудебного соглашения Newsweek удалил сфабрикованные публикации Эйхенвальда.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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ФБРДжеймс КомиДональд ТрампХиллари КлинтонWikiLeaksСША
 
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